Polémique sur la viande avariée importée : « L’Algérie ne badine pas avec la qualité »

«Notre pays n’importera plus de viande rouge du Brésil. Chaque kilo de viande importé est soumis à un strict contrôle et à des analyses complètes avant sa commercialisation.» Telles sont les assurances données par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, hier.

M. Abdesselam Chelghoum a fait savoir que l’Algérie est à l’abri de tous les risques des viandes brésiliennes avariées, en rassurant les consommateurs sur le fait que «toutes les mesures de contrôle ont été prises, et même renforcées». Et d’ajouter que des investigations et des enquêtes rigoureuses ont été déclenchées par les services algériens habilités, que «toutes les cargaisons sont contrôlées et analysées par nos laboratoires». Le ministre, qui a accordé un entretien à un confrère, quotidien arabophone, a révélé, d’ailleurs, que «l’Algérie n’importera plus de viande rouge du Brésil», à cause de ce scandale. «Le dernier lot de 25 tonnes importé de ce pays, traditionnellement fournisseur de l’Algérie en viandes, est arrivé au port d’Alger, jeudi dernier. Les services vétérinaires effectuent des analyses approfondies avant de livrer l’autorisation de sa commercialisation», assure le ministre. Cette décision intervient après le choc de la révélation, le 17 mars dernier, au Brésil, plus grand exportateur mondial de volaille et de bœuf, du scandale de la viande avariée. La police brésilienne a alors annoncé avoir démantelé un vaste réseau de viande avariée qui était commercialisée sous de fausses étiquettes. Des bactéries de type salmonelle ont été détectées par les enquêteurs dans les produits exportés. Pour masquer l’aspect et l’odeur de la viande impropre à la consommation, des entreprises ont utilisé des substances douteuses. Cette viande a été exportée dans plusieurs pays, dont ceux d’Afrique du Nord et d’Europe. Abdesselam Chelghoum a souligné, dans ce sens, que l’Algérie importe auprès de pays et de fournisseurs jouissant d’une réputation mondiale. En effet, notre pays importe annuellement pour 140 millions de dollars de viandes rouge et blanche, dont le Brésil est le premier fournisseur, suivi de l’Argentine, d’Inde et du Soudan. «La viande importée est bien Hallal, elle répond bien aux normes islamiques.»

S’exprimant sur la possibilité d’importer de la viande du Soudan, le ministre a tenu à préciser que le prix d’une tonne de viande soudanaise est le double de celui pratiqué en Europe. «Et la qualité est loin d’être meilleure, et ceci en raison des maladies qui frappent périodiquement le bétail de ce pays. Ainsi, une tonne de viande européenne coûte 3.000 dollars, alors que le Soudan propose à l’Algérie une tonne à 6.000 dollars», a-t-il justifié.

L’Algérie est prête, selon lui, à renouer avec les fournisseurs soudanais, dans le cas où ils affichent une prédisposition à revoir leur prix à la baisse. «Les opérateurs algériens en charge de l’importation de viande cherchent des prix compétitifs», précise le ministre de l’Agriculture.



Garantir une meilleure régulation du marché avant le Ramadhan



Par ailleurs, M. Abdesselam Chelghoum a mis en avant le fait que son département ministériel a pris une batterie de mesures afin de garantir une meilleure régulation du marché et faire baisser les prix de certains produits essentiels qui ont connu une flambée ces dernières semaines, tels que l’ail, l’oignon et la pomme de terre. «L’État est intervenu pour ramener les prix à des seuils raisonnables. Et les efforts de son département ministériel, conjugués à ceux du commerce, vont se poursuivre afin d’éviter des bulles spéculatives à la veille de Ramadhan», a-t-il affirmé, tout en ajoutant que «le marché sera alimenté régulièrement et en quantités suffisantes afin de faire baisser les prix et les stabiliser ensuite». Concernant l’ail, le ministre de l’Agriculture annonce une importante récolte de 10.000 tonnes, ce qui va certainement se répercuter sur les prix qui connaîtront une forte baisse des prix prochainement. «Le ministère de l’Agriculture va prendre des mesures pour stocker une partie de cette récolte exceptionnelle afin de l’injecter graduellement dans le marché pour réguler le prix», dit-il.



Le changement en vue de l’emballage du lait en sachet ne va pas se répercuter sur le prix



Il estime, dans ce contexte, que le marché des fruits et légumes comme celui des viandes et d’autres produits alimentaires va être soumis à des contrôles et à des interventions pour stabiliser les prix. «Ceci sans oublier le fait que le Ramadhan interviendra durant la période de récolte de plusieurs produits agricoles, ce qui réduira encore la marge des spéculateurs», a-t-il révélé.

Le ministre de l’Agriculture a également beaucoup loué les bienfaits du programme de soutien au secteur. Selon lui, la facture d’importation de plusieurs produits est en baisse. Il cite la poudre de lait qui est passée de 1 milliard de dollars en 2015 à 800 millions de dollars en 2016. Celle du blé dur aussi a légèrement baissé, passant de 8,5 millions de tonnes importées en 2015 à 8,2 millions de tonnes importées en 2016. Le ministre de l’Agriculture indique également la baisse de la facture d’importation des fruits de 29%.

Il affirme, en outre, que le soutien de l’État aux produits de première nécessité, à savoir le pain et le lait, est maintenu. Selon lui, le changement prévu de l’emballage du lait en sachet ne va pas se répercuter sur le prix du lait qui va rester à 25 dinars, ceci d’autant que, comme il le rappelle, l’État continuera à subventionner les produits de première nécessité, comme c’est le cas depuis l’indépendance du pays.

M. Chelghoum souligne, en revanche, l’augmentation de l’importation des arbres fruitiers, qui est passée de 1,7 million arbres en 2015, à 5 millions d’arbres en 2016.

Sarah A. Benali Cherif