Eclairage : (Re) devenir une force d’action

Ligue arabe : symbole de la désunion, du désintérêt ou de calculs cyniques de certains régimes politiques arabes sur les questions essentielles qui l’engagent en tant que force d’actions et de propositions ? S’il faut citer un cas, un seul cas qui montre ce retrait, pour ne pas dire impuissance de la Ligue arabe d’agir en tant que force stabilisatrice sur un dossier qui la concerne au premier chef, c’est bien celui de la Syrie. Ravagée par une guerre civile, théâtre de confrontation de puissances régionales et internationales, le destin de la Syrie a été volé aux Syriens. Il n’est même pas confiné entre « frères arabes » pour lui trouver une solution rapide et mettre fin à cette tragédie. Ce pays a été suspendu de l’organisation panarabe laissant à d’autres aires géographiques l’occasion de prendre le relais. Est-il normal, acceptable que la Ligue, qui théoriquement est composée de pays en mesure d’influer sur l’économie mondiale avec une seule décision, soit à ce point en parfait déphasage quand l’actualité frappe à ses portes en Syrie, au Yémen, en Libye sans oublier, bien sûr, l’éternelle Palestine ? Le monde vit une mutation géostratégique telle qu’il est devenu impératif d’appliquer un remède de cheval à cette organisation panarabe. Ce 28e sommet, qui s’ouvre aujourd’hui, sera-t-il dans du même cru que le précédent, que la Mauritanie a accueilli ? Un rendez-vous encore une fois manqué. Les retrouvailles à Nouakchott avaient duré à peine une demi-journée, le temps de rédiger des communiqués et faire des déclarations de circonstances sur quelques dossiers et situations de crises qui frappent le « monde » arabe. A l’évidence, comme pour l’Union africaine qui a émergé de l’OUA pour reprendre avec les arguments du présent, la destinée du continent noir, la Ligue arabe ne peut rester figée sur des positions qui ne renvoient plus aux paramètres géostratégiques du moment. Au dossier « permanent » de la Palestine, à l’épreuve douloureuse du conflit irako-jordanien, dont la guerre du Golfe a complètement bouleversé la donne régionale, et le rapport des 22 membres de l’organisation au reste du monde et entre eux, se sont ajoutés les guerres en Syrie, au Yémen, en Libye, en Somalie avec l’intervention de puissances régionales et l’apparition de DAECH et d’El Qaida avec leurs filiales. La Ligue arabe doit-elle rester spectatrice sur ces conflits et ces crises qui ont lieu sur son « terrain » et que d’autres « gèrent » à sa place ? Le XXIe siècle s’est ouvert sur une mondialisation porteuse de troubles et dangers sur les sociétés fragiles, menaçante pour les Etats « isolés » et rouleau compresseur pour les économies arabes, même celles appuyées sur les barils de pétrole. Bref, il ne s’agit plus de ravaler la façade mais d’opérer en profondeur pour remettre la Ligue sur les rails. Au Caire, M. Messahel a rappelé le rapport « Lakhdar Brahimi » (du nom de notre ancien ministre des Affaires étrangères), qui a été soumis il y a quelques années et ce rapport parlait déjà de cette réforme. « Compte tenu des évolutions et le contexte dont lequel vit le monde arabe (conflits et terrorisme), nous avons signalé que le monde arabe est en train de subir, sans toutefois, avoir les moyens de règlement de ces conflits », a souligné M. Messahel. Une telle situation est due, a affirmé le ministre, à « une paralysie du système de la Ligue et aux méthodes obsolètes qui sont à revoir, ce que l’Algérie est en train de suggérer ». Les choses sont-elles en train de changer au sein de cette organisation ? Un groupe de travail planche sur cette question.

Mohamed Koursi