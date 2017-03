Le président Bouteflika s’entretient avec son homologue congolais : renforcer et diversifier la coopération

Signature de 15 accords et mémorandums de coopération.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’est entretenu, hier à Alger, avec le Président de la République du Congo, Denis Sassou-N'Guesso, en visite d'État en Algérie. L’entretien s’est déroulé en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed-Larbi Ould-Khelifa, du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, du ministre d’État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Ahmed Ouyahia, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, et du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb.

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a reçu également hier à la résidence d'Etat de Zeralda (Alger) le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. L'audience s'est déroulée en présence de MM. Ramtane Lamamra, Abdelkader Messahel, Abdeslam Bouchouareb, Abdelmadjid Tebboune, et Boudjemaa Talaï. « L’Algérie joue un rôle important dans le règlement de la crise libyenne, comme elle le fait déjà dans d’autres crises de ce genre en Afrique. »

L’Algérie et le Congo ont décidé de relancer leur coopération dans tous les domaines, a indiqué hier à Alger le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, qualifiant sa visite d’Etat en Algérie de « succès total ». « C'est un moment historique, parce que nous avons décidé de relancer nos relations bilatérales dans tous les domaines », a déclaré M. Sassou N'Guesso à l'issue de son entretien avec le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Qualifiant sa visite en Algérie de « succès total », le chef de l'Etat congolais a estimé que la relance de cette coopération a été possible « grâce à la volonté politique et les idéaux que l'Algérie et le Congo ont toujours défendus ». Il a indiqué que son entretien avec le Président Bouteflika a porté également sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye.

« Nous avons passé en revue l’ensemble des questions politiques africaines et internationales et avons surtout insisté sur la situation en Libye, dans la mesure où l’Algérie et le Congo font partie du comité des 10 Etats africains pour aider les frères libyens dans la recherche d'une solution inclusive de paix et de sécurité et de fonctionnement normal de l’Etat », a-t-il dit. M. Sassou N'Guesso a affirmé que l’Algérie joue un « rôle important dans le règlement de la crise libyenne, comme elle le fait déjà dans d’autres crises de ce genre en Afrique ». « Nous pensons progressivement réussir à amener les frères libyens à se mettre ensemble autour d’une table pour trouver une solution à la crise qui secoue ce pays », a-t-il soutenu. (APS)

L’engagement de l'Algérie et du Congo d’élargir leur coopération bilatérale conformément à la volonté des deux Chefs d’Etat a été concrétisé, au terme des travaux de la 7e session de la Grande commission mixte qui s'est tenue dimanche, par la signature hier de 15 accords, protocoles d’accords et mémorandums d’entente dans divers domaines. La cérémonie de signature s’est déroulée à la résidence d’Etat de Zéralda en présence du Président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, du ministre de Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune et du ministre des Transports, Boudjemaa Talaï, du président de la CACI et du DG de l’agence de la promotion des exportations ainsi que des membres de la délégation congolaise qui accompagne le Président Denis Sassou N'Guesso. Les accords conclus à l’occasion de cette session portent sur la coopération entre les deux chambres de l’Industrie, la promotion du commerce extérieur, la formation dans les domaines maritime, de l’enseignement supérieur, de l’enseignement professionnel et de la diplomatie. Les secteurs des TIC, des ressources en eau et environnement, de la communication et de la culture ont également fait l’objet d’accords entre les deux parties. De même qu’un mémorandum a été signé également pour poursuivre les consultations politiques. Ces accords devraient être suivis, avait indiqué lundi dernier le chef de la diplomatie algérienne qui a coprésidé les travaux de clôture de cette session avec son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso, par d'autres qui « seront achevés, avec l'impulsion des chefs d'Etat des deux pays, avant la fin de l'année 2017 ». M. Lamamra avait souligné l’importance que revêt cette session en affirmant : « Nous considérons la 7e session de la Grande commission mixte comme un tournant positif vers un élargissement de notre coopération, une accélération de ce processus et un approfondissement de nos convergences ». Il a indiqué que la visite d'Etat du Président congolais Denis Sassou N’Guesso en Algérie « marquera véritablement cette caractéristique distinctive de notre relation », soulignant que sa rencontre avec le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera « un grand moment porteur d'espoir et de renouvellement de cette détermination à travailler ensemble ». De son côté, M. Gakosso a exprimé l'« entière satisfaction » de la délégation congolaise pour la « qualité » du travail réalisé et les résultats auxquels les deux parties sont parvenues. « Les projets identifiés et sur lesquels nous avons commencé à travailler depuis quelque temps, revêtent une importance capitale dans la marche inexorable de nos deux pays vers l'émergence », a-t-il dit, indiquant que la République du Congo « ne ménagera aucun effort pour traduire dans les faits les délibérations de cette session ». Le Congo « est résolument engagé à promouvoir une coopération fructueuse et mutuellement avantageuse avec l'Algérie », a-t-il ajouté. Le Président congolais en visite d'Etat de quatre jours en Algérie, à l'invitation du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika sera aujourd’hui à Constantine.

