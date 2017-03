Face aux « groupes takfiristes et fanatiques » : Rencontres entre les ulémas algériens et iraniens

Le président du Conseil supérieur islamique, Bouabdallah Ghlamallah, et le ministre iranien de la Culture et de l’Orientation islamique, Reza Salhi Amiri, sont convenus de la tenue de rencontres entre les ulémas des deux pays, pour se pencher sur les moyens susceptibles de faire face aux «groupes takfiristes et fanatiques». Lors de cette entrevue, il a été convenu de tenir des rencontres entre les ulémas des deux pays pour débattre des «moyens susceptibles de trouver une issue à la crise que connaît le monde musulman», a déclaré M. Ghlamallah à la presse, au terme d’une audience accordée au ministre iranien de la Culture au siège du CSI. Pour sa part, le responsable iranien a annoncé avoir transmis une «invitation officielle» à M. Ghlamallah, pour effectuer une visite en Iran, en compagnie d’une délégation d’uléma algériens, soulignant que l’objectif de la réunion des ulémas des deux pays était de «faire face aux groupes takfiristes et fanatiques».

Il a précisé, à ce propos, que celle-ci sera soldée de «résultats positifs». «L’échange culturel entre deux pays qui possèdent un patrimoine séculaire comme l’Algérie et l’Iran aura un impact certain sur la lutte que mène le monde musulman contre le terrorisme», a affirmé le responsable iranien, ajoutant que «l’Occident ne nous aide pas à sortir de cette crise, et il est, par conséquent, important pour les pays musulmans de résoudre leur crise par eux-mêmes».