Facebook et politique

Moins de dix jours nous séparent de la campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai. Les partis politiques en lice pour le scrutin mettent les bouchées doubles pour être au rendez-vous le 9 avril.

Supports publicitaires, permanences et encadrement sont en cours de préparation, pour que les candidats puissent commencer leurs contacts avec les citoyens, le jour J. Pour que le discours soit porteur, les mêmes

partis cherchent également à finaliser les programmes et les slogans qui devront accrocher les électeurs, même si les chiffres ne manqueront pas de peser dans la joute politique.

Cela explique pourquoi les mêmes formations ont attendu le tirage au sort pour connaître ceux qui vont désormais les représenter au cours de la campagne et après.

Dans cette effervescence coutumière en pareille occasion, un nouveau venu s’est imposé, au point d’éclipser beaucoup de supports habituellement au premier rang.

Il s’agit des réseaux sociaux, et plus particulièrement Facebook. Plus facile à gérer, Facebook est même au centre de la stratégie de communication. Il permet même de suppléer le manque de moyens pour beaucoup de formations. Pour d’autres, il est plus pratique.

Bien sûr, les moyens de chaque formation feront la différence dans ce domaine, puisque certaines disposent de sites qu’elles peuvent charger à volonté. La composition des cellules sera importante également, même si les idées véhiculées auront un grand rôle à jouer.

La campagne électorale ne sera pas virtuelle. Le vote non plus. Mais il faut s’attendre à un débat riche sur la toile bleue.

En plus des pages des partis, chaque candidat devra créer la sienne, pour vanter ses mérites. Plus besoin d’aller loin pour connaître ceux qui prétendent aux sièges du Parlement.

La HISSE devra se pencher néanmoins sur les contenus publiés, même si cela ne sera pas facile. C’est ce qui fait justement la noblesse, mais aussi la difficulté de la tâche d’une commission qui devra veiller à la transparence et à la crédibilité des élections, ainsi que le respect des lois de la République par tous intervenants dans l’opération.

Comme les chaînes de télévision ne seront pas en reste de cette bataille, les citoyens auront l’embarras du choix, que ce soit pour les partis ou leurs supports.

Tant mieux, car ils ne pourront pas dire après le vote qu’ils se sont trompés de candidats.

Fouad Daoud