Don de sang à Mascara : La police s’implique

En renforcement de son activité de proximité envers les différentes franges de la société, et à l’occasion de la Journée maghrébine du don du sang correspondant au 31 mars de chaque année ,les services de la Sureté de Wilaya de Mascara organisent, en cette occasion, une large campagne de don du sang à partir d’hier au niveau de l’Hôtel de Police situé au centre-ville de Mascara, qui a été aménagé spécialement pour accueillir l’opération et recevoir le plus grand nombre de policiers donneurs. Les quinze Sûretés de Daira se chargeront d’effectuer la même opération dans leur territoire de compétence, en collaboration avec les services hospitaliers, à l’effet de réunir le plus grand nombre de sacs de sang des différents groupes afin d’approvisionner les hôpitaux de cette substance vitale.

Le chef de la cellule de communication et des relations publiques indique que l’organisation de cette opération de solidarité de proximité s’inscrit dans le cadre des missions humanitaires des services de police visant à prêter main forte au citoyens se trouvant dans le besoin de cette substance, à l’exemple des personnes à qui on doit pratiquer des opérations chirurgicales et d’autres cas urgents, pour sauver des vies d’une part, et donner une image honorable de la police qui reste toujours au service du citoyen en préservant sa vie et ses biens. Ces campagnes se poursuivront selon le programme qui s’étend durant toute l’année 2017 sur plusieurs étapes et occasions.

A. Ghomchi