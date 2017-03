Criminalité à Bordj Bou-Arréridj : Baisse sensible

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj ayant traité 1183 affaires ont arrêté 980 suspects durant l’année écoulée.

Une baisse sensible de la criminalité de l’ordre de 13 % par rapport à 2015 est à noter. En effet les mêmes services ont enregistré cette année là 1352 affaires dans lesquelles 1369 personnes étaient impliquées. Ce qui les a poussés à revoir les programmes d’intervention pour limiter les mouvements des réseaux de malfaiteurs qui activaient dans les zones isolées.

La Gendarmerie compte poursuivre cette politique pour arriver à de meilleurs résultats en 2017 comme l’a rappelé le lieutenant colonel, Bekouche Lazreg, commandant du groupement de la Gendarmerie au niveau de la wilaya.

Notons que 45 femmes figurent parmi les 980 personnes arrêtées dont 95 ont été placées sous mandat de dépôt alors que 885 ont bénéficié de liberté provisoire en attendant leur jugement.

Le grand banditisme représente seulement 5 cas d’atteinte contre des personnes sur 397 affaires traitées. Le commandant du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou Arreridj explique qu’il s’agit surtout de bagarres, un recours à la violence pour régler des différends. Les experts doivent se pencher, selon lui, sur ce phénomène.

Les agressions contre les biens viennent en seconde position avec 276 affaires, essentiellement des vols qualifiés, note le même responsable.

Les affaires de mœurs arrivent loin derrière avec 33 cas dont 30 % sont des attentats à la pudeur.

Une diminution de la criminalité est certaine, de même que les atteintes à l’environnement, le faux et l’usage de faux, et même le trafic de drogue. Par contre les crimes économiques ont augmenté. Un bilan fait état de 402 affaires en 2015 contre 5421 en 2016. Cette hausse est essentiellement le résultat de la campagne menée pour lutter contre le commerce informel.

F. D.