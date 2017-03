Espace « Centrale coach » : Une première en Algérie

Inspiré par une vision nouvelle basée sur le développement du potentiel humain appliqué dans la vie professionnelle, « Centrale Coach » est un espace de travail et un lieu de rencontre pour les professionnels du coaching, au métier de conférencier et de la communication.

Cet espace, le premier du genre en Algérie và donner l’occasion aux professionnels de se rencontrer, de travailler ensemble mais aussi et surtout d'accompagner nos entreprises nationales au sein de leur milieu professionnel. Il s’enregistre comme étant un espace de « coworking » assurant la découverte et le développement des capacités de la jeunesse algérienne dans le domaine de l’entreprenariat, le leadership et l’investissement.

La remise des certifications subséquentes à la première promotion des coachs algériens certifiés de toute l’histoire de l’Algérie par ARCOM Canada, en collaboration avec la Fédération des Conférenciers et Coachs Algériens (FCCA) dont le siège est à Montréal, s’est déroulée samedi à Bab Ezzouar lors de l’ouverture officielle de « Centrale coach » sous la direction de

M. Mohamed Idir, coach professionnel et conférencier international certifié de Harvard Medical School de Boston (USA). Par la même occasion, une conférence de presse a été animée par les organisateurs sur le coaching et les entreprises, ainsi que le coaching en Algérie.

Même si d’autres organismes ont proposé, depuis déjà quelques années, des formations de coaching, force est de dire qu’elles ne répondaient pas forcément aux exigences internationales puisqu’il s’agissait seulement d’une formation de quelques jours, contrairement à cet espace de travail où le processus de formation est composé d’une alternance théorique et pratique sur une période d’une année, à savoir six mois pour chaque cycle. La formation assure deux types de certifications : des coachs d’affaires et des coachs personnels, permettant aux participants d’intervenir auprès de leur clientèle dans le cadre personnel ou professionnel.

Ladite certification permettra aux chefs d’entreprise d’améliorer la performance de leur entreprise en misant sur le développement personnel, optimisant ainsi leur compétence et ressource personnelles, pour pouvoir être plus performant et efficace dans leur travail ainsi qu’à mettre ces compétences supplémentaires aux services des entreprises, des particuliers mais aussi du large public.

Quant à l’utilité d’une telle formation, M. Mohamed Idir, a

avancé : « Parce qu’un chef d’entreprise, un directeur des ressources humaines ou tout cadre d’État pourra par exemple avoir du mal à transmettre ses connaissances, les appliquer sur le terrain l’aidera à se maîtriser en situation de crise probable, ce qui se répercutera forcément sur les résultats de son entreprise.

Nous sommes là pour qu’il apprenne à se connaitre d’abord, à se maîtriser pour pouvoir transmettre l’information déjà acquise dans le cycle académique». Dès la première semaine, une augmentation de rendement, surtout au plan personnel est observé, selon les témoignages des membres de cette première promotion.

Un coach étranger coûte environ 15.000 euros par semaine



Ce même coach professionnel et conférencier international a ajouté : « Nous ne sommes pas là pour transmettre un savoir-faire technique vu que notre clientèle techniquement est déjà formée et a déjà travaillé». Et d’ajouter : « La formation s’adresse à tous les domaines professionnels », quoique notre conférencier a mis l’accent sur des secteurs tels que le tourisme, la santé et l’éducation.

Concernant l’agrément d’une telle formation, M. Mohamed Idir précise que même si le certificat est un diplôme agréé au Canada, il est délivré en Algérie pour l’instant avec un qualificatif relatif au domaine du management, vu l’inexistence d’un code algérien propre à cette activité au niveau du Centre National du Registre de Commerce (CNRC).

Les autorités chargées de ce dossier travaillent d’ailleurs sur la question, sachant qu’un coach étranger coûte aux entreprises algériennes environ 15.000 euros par semaine, d’après M. Idir, ce qui entrave toute bonne initiative algérienne émanant d’une Petite ou Moyenne Entreprise (PME). Aussi, il reste tout de même une lourde charge financière encaissée par les grandes entreprises.

Au final, M. Idir a tenu à évoquer un point important, à savoir l’utilité d’une telle démarche en

Algérie.

La formation serait, selon lui, une solution définitive aux transferts de devises lors du payement des coachs étrangers intervenant dans notre pays, mais également de préserver nos traditions de travail, qui n’est guère un point négatif, plutôt une empreinte, voire une spécificité pouvant être une vraie force d’après notre conférencier, bien évidemment si elles sont bien prises en charge. Justement, cela ne peut être faisable qu’en misant sur des coachs algériens qui restent les seuls à pouvoir appréhender notre contexte social et culturel, ainsi que les éventuels soucis professionnels qui en découlent.

Il y a lieu de rappeler que la mission principale de la Fédération des coachs et conférenciers algériens (FCCA) est de protéger et d’orienter le consommateur dans un cadre professionnel et surtout œuvrer à la certification et à l'accréditation des coachs, des conférenciers et des écoles de formation selon les critères internationaux. L’idée a germé d’un constat : les risques encourus par les consommateurs algériens, qui se font arnaquer par « des charlatans, qui n'ont nulle autre motivation que l'appât du gain », précise M. Idir . « Ceux qui utilisent les techniques de programmation neurolinguistique (PNL) sans les maîtriser mettent leurs clients en grand danger et, actuellement, il n'existe aucune formation recommandable en Algérie », a-t-il indiqué.

Le FCCA axera ses missions sur la formation de haut niveau.

Amina Hachemi