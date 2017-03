Dans la lucarne : Lorsque les supporters s’en mêlent

Les semaines passent et se ressemblent pour notre championnat national au niveau de son élite. En effet, les responsables de la LFP, mais aussi les acteurs de notre football ne savent plus à quel Saint se vouer au fur et à mesure qu’on s’approche de la fin de saison. Malgré le fait que la Commission des compétitions de la LFP ait programmé une journée pour apurer les matches en retard, elle n’arrive toujours pas à expliquer comment elle s’est empêtrée dans ce puzzle qui ne veut pas dire son nom. C’est toujours la bouteille à encre car même pour le leader actuel, l’ESS, avant que les matches restants ne se jouent, on ne peut pas dire qu’il a pris une sérieuse option sur ses prétendants et notamment le MCA. Comme les trois clubs, MCA, USMA et JSK sont toujours concernés par les compétitions africaines, on ne pourra pas affirmer avec exactitude quand se termine le présent exercice. À la LFP, on est dans les vapes, ce n’est pas toujours facile de caser quatre matches en retard d’une même équipe. En plus, bien d’autres matches en retard doivent être programmés. C’est vrai, comme l’avait dit le président de la LFP lui-même, « c’est plus facile à dire qu’à faire ». En effet, face à la poursuite des compétitions africaines, le risque de voir d’autres matches remis à une date ultérieure persiste. Par conséquent, la fin du championnat national se poursuivra normalement durant le mois du Ramadhan (jusqu’à fin mai). C’est le président de la LFP lui-même, Mahfoud Kerbadj, qui l’a affirmé, non sans un certain regret, car il aurait voulu que la clôture de la présente saison se fasse à temps, c'est-à-dire fin mai comme cela est d’usage depuis quelques années. Les saisons passées, il faut le préciser, se sont toujours clôturées comme prévu initialement par le programme de la LFP ; en prévision des compétitions africaines on avançait les matches des équipes engagées. Cette fois-ci, on n’a pas du tout respecté les mesures de la structure qui gère les compétitions nationales. Cela avait commencé par le changement de la date de reprise de la manche retour du Championnat national de Ligue-1 qui était fixée au 13 janvier de la présente année. Depuis, ce premier report, on peut dire que le laxisme est entré de plain-pied dans notre compétition. De plus, on avait pris la décision de faire avancer les matches des équipes qui prenaient part aux compétitions africaines, avant de se raviser. Une autre décision qui a engendrée des retards aussi bien pour la Ligue que les clubs. Il s’avère très difficile maintenant de contenter les uns et les autres. Comment faire lorsqu’on est à six jours du baisser de rideau et que personne ne veut rétrograder et que les équipes jouant les premiers rôles ne veulent pas mettre de côté leurs ambitions. Cela complique la situation pour tout le monde. Il est vrai que la LFP et aussi certains clubs sont en butte avec leurs supporters. À chaque contre-performance, en effet, on dira qu’il s’agit d’un match arrangé. Vous avez beau affirmé qu’il ne s’agit pas d’un match combiné, personne ne vous croira. Conséquence, des conflits éclatent, verbaux uniquement pour le moment, fort heureusement, entre les responsables des clubs et supporters. Suite à des « oui dire », ces derniers diront que le prochain match entre leur équipe et son adversaire est déjà bien ficelé jusqu’à prédire le résultat final. Les rumeurs, les racontars vont encore empestés l’atmosphère de nos équipes durant ce printemps, mais aussi l’été, puisque des matches sont prévus durant le mois de juin prochain en plein mois de Ramadhan. Ce sera très dur pour tout le monde.

À moins qu’on trouve rapidement une solution idoine, miracle !

Hamid Gharbi