Coupe de la Confédération (16es de finale-bis), TP Mazembe (RDC) - JS Kabylie : Les Corbeaux en ministage en Zambie

Le club du tout puissant Mazembe effectue depuis samedi un mini-stage à Ndola en Zambie, ou il devra jouer deux matchs amicaux de préparation, en prévision de son prochain match de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), contre la JS Kabylie (Algérie), rapporte le site officiel du club de la RD Congo. Pour ce léger voyage en Zambie, le coach du TP Mazembe, David Mwakasu, le remplaçant deThierry Froger limogé, a pris tout son effectif dont le revenant, Patou Kabangu (ex-joueur du Ahly de Doha), libre de tout engagement. D'ailleurs, les 17 joueurs ont pris part, dimanche au premier test de l'équipe face à la modeste Forest Rangers (0-0), alors que trois joueurs ont manqué à l'effectif, il s'agit des deux gardiens Sylvain Gbohouo et Ley Matampi et le défenseur Djos Issama, retenus avec leurs équipes nationales. Au programme des Corbeaux un second match amical, aujourd’hui 29 mars devant Buildcon. Outre la préparation de sa première journée du play-off de la

division I du championnat de la RDC, programmée pour le 2 avril prochain contre le DCMP, le TP Mazembe a aussi les yeux braqués sur son match des 16ès de finale bis de la coupe de la Confédération contre la JS Kabylie, prévu le 7 avril prochain à Lubumbashi, alors que le match retour aura lieu le 14 du même mois à Tizi Ouzou.

La JSK et le TP Mazembe s'étaient affrontés en demi-finale de la Ligue des Champions (C1) en 2010, avec un dénouement favorable au TPM ( (3-1) à Lubumbashi et (0-0) au match retour). Les deux clubs s'étaient également rencontrés en 2000, au 2e tour de la Coupe de la Confédération. La JSK avait infligé un cinglant

(5-0) au TPM qui avait par contre gagné le match retour (2-0) à Lubumbashi.