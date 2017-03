Première réunion du nouveau bureau fédéral : Zetchi à pied d’œuvre

Le président de la FAF s’est réuni hier avec les membres de son bureau, et a procédé à la répartition des tâches pour certains d’entre eux.

C’est hier matin à 10h, que les membres du bureau fédéral (BF), sous la conduite du nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, ont tenu leur première réunion au Centre technique national de Sidi-Moussa (CTN). Une première réunion de travail qui a permis au premier responsable de l’instance fédérale de confier à chaque membre du BF, la tâche et la mission qu’il devra assumer. Tout d’abord, rappelons que le nouveau BF est constitué des membres choisis par Zetchi pour former l’équipe qui travaillera avec lui. Il s’agit de Kheireddine Zetchi, en tant que président, de Hakim Medane, Mohamed Maouche, Rebbouh Haddad, Djahid Zfizef, Radia Fertoul, Bachir Ould-Zemirli, Rachid Gasmi, Messaoud Koussa, Laribi Oumamar, Amar Bahloul, Noureddine Bakiri et enfin de Mohamed Ghouti. Durant ladite réunion, le nouveau boss de la fédération a pris certaines dispositions comme premières actions, pour entamer son mandat. Tout d’abord, il a affirmé que concernant le nom du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A, il sera dévoilé d’ici 10 à 15 jours. Ensuite, il a désigné Rebouh Haddad (président de l’USMA), vice-président de la FAF. Bachir Ould-Zmirli (président du NAHD), 2e vice-président de la fédération Djahid Zfizef, responsable de la commission financière de l’instance fédérale. L’ex-joueur international Hakim Medane est nommé comme chargé de l’EN de football. Amar Bahloul sera le coordinateur du BF au niveau de la LFP. Enfin, l’ancien arbitre Messaoud Koussa (président de la ligue de Sétif) a été chargé du volet arbitrage au niveau du bureau fédéral. Il présidera donc la CFA (Commission fédérale d’arbitrage). Les autres membres se verront prochainement décerner leur mission et/ou intègreront les commissions qui seront mises en place pour des objectifs bien définis.

Par ailleurs, afin d’éviter les combines de matches en fin de saison, le bureau fédéral a décidé que désormais, il faudra que toutes les rencontres de mise à jour soient programmées et se jouent pour qu’enfin le championnat puisse reprendre, avec le déroulement de la 25e journée. D’autres sujets et décisions seront prises, lors des prochaines réunions du BF et dont avait fait part le président de la Fédération algérienne de football.

Mohamed-Amine Azzouz