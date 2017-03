Bataille de Mossoul : Les forces irakiennes à l'assaut de la vieille ville

De violents combats se déroulaient hier, autour de Tabqa et de son aéroport, dans le nord de la Syrie, entre le groupe terroriste Daesh et des combattants kurdes et arabes épaulés par les Etats-Unis. Daech tente de stopper les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui cherchent à encercler totalement Raqa, la capitale de facto de l'EI en Syrie depuis 2014, et des accrochages ont lieu sur tous les fronts, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). « Les batailles font rage sur tous les fronts autour de Raqa, accompagnées de raids incessants de la coalition » internationale menée par Washington. La majorité des accrochages sont dus aux contre-offensives de l'EI. Si les terroristes n'ont pas avancé, leur objectif est d'éreinter leurs adversaires notamment autour de l'aéroport de Tabqa, à 55 km à l'ouest de Raqa. 900 éléments de l'EI venant de Raqa avaient été dépêchés sur tous les fronts autour de cette ville.

Les combattants kurdes et arabes se sont emparés, dimanche, de l'aéroport militaire de Tabqa mais ne sont pas parvenus jusqu'à la ville éponyme, à 3 km plus au nord, qui reste toujours aux mains de l'EI. En revanche, la situation était relativement calme hier du côté du barrage de Tabqa, le plus grand de Syrie, sur l'Euphrate. Selon un responsable technique sur place, le barrage ne fonctionne plus depuis dimanche, après que des bombardements ont mis hors service la centrale qui l'alimente en électricité, et cela risque maintenant d'entraîner une dangereuse montée des eaux. Les FDS avaient d'ailleurs annoncé lundi avoir arrêté l'assaut pendant quatre heures afin de permettre à des ouvriers d'aller effectuer des réparations dans la centrale électrique.