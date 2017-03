Processus de réconciliation nationale au Mali : La CMA rejoint la conférence

Les ex-rebelles maliens, qui boycottaient la «Conférence d'entente nationale», ouverte lundi à Bamako, ont rejoint hier les participants aux travaux, après avoir obtenu des assurances sur la poursuite des discussions au-delà de la date fixée pour cette réunion.

La Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et l'opposition avaient pratiqué lundi la politique de la chaise vide, après avoir annoncé qu'elles boycotteraient cette rencontre programmée sur sept jours, la jugeant trop limitée dans le temps ou ses objectifs. La conférence d'entente nationale, prévue par l'accord de paix de mai- juin 2015, vise notamment à «élaborer une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale sur une base consensuelle», selon le gouvernement. Mais le président de la conférence, Baba Akhib Haïdara, a indiqué lundi qu'à la suite d'une «entente entre les parties signataires (de l'accord), il a été convenu que la Conférence n'approuvera pas une Charte définitive». Les travaux de la réunion «seront éventuellement les éléments constitutifs d'une Charte qui sera élaborée dans un cadre que les autorités fixeront», a-t-il ajouté. Hier, des représentants de la CMA étaient présents, selon des medias sur place. La CMA est revenue sur sa décision après avoir «obtenu des compromis», a affirmé M. Ramadane. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi, le haut représentant du président malien pour la mise en œuvre de l'accord de paix, Mahamadou Diagouraga, a annoncé que la CMA s'engageait à se joindre aux travaux de la conférence «dès mardi», à l'issue d'échanges impliquant les intéressés et la médiation internationale. «Nous avons, sous l'égide de la médiation internationale, avec un rôle déterminant de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), obtenu que la conférence ne se termine pas le 2 avril» comme prévu initialement, «le processus continue», a affirmé le porte-parole de la rébellion. «Il ne faut pas bâcler la conférence. Il faut prendre le temps nécessaire», a ajouté M. Ramadane, sans fournir de date.

D'après lui, le «premier round» des discussions prendra fin le 2 avril, mais les débats se poursuivront sous une nouvelle forme. Aucune indication n'a pu être obtenue sur un éventuel revirement de l'opposition qui outre ses griefs sur le manque de concertation préalable, souhaitait que la conférence débatte de la «gouvernance actuelle» du Mali, qui demeure instable depuis 2012, en proie à des attaques terroristes et violences intercommunautaires.