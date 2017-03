Le Coin du copiste : Ces espaces qui fleurent bon la lecture…

Elles fleurissent comme le printemps dans les allées centrales de la capitale en choisissant des espaces discrets que seuls les habitués des lieux sont censés connaître. La grande foule n’y prête pas vraiment attention, tournée comme elle est vers les grands commerces et les vitrines alléchantes des magazines pourvus en vêtements et chaussures de toutes sortes, sans compter les chapiteaux blancs à la Grande-Poste qui attirent bon nombre d’acheteurs en proposant à la vente des produits artisanaux et cosmétiques faits maison, comme le pot de miel extrait de plusieurs écorces d’arbre. Elles, se sont les librairies d’occasion qui concurrencent rudement celles qui ont pignon sur rue et sont gérées officiellement par des maisons d’édition ou l’Etat et pratiquent des prix pas toujours accessibles aux petites bourses. S’il y a tout un monde à franchir entre le shopping effréné de certains, d’autant que l’électroménager made in Algeria semble combler les attentes de tous, et cet objet de culture qu’est le livre et dont la lecture demeure très aléatoire ou un petit luxe dont on peut bien se passer ou pire encore dont on ignore les vertus intellectuelles, force est de constater que les ouvrages en dehors du scolaire et du parascolaire, des livres de cuisines ou religieux, se sont trouvés depuis ces dernières années une nouvelle jeunesse qui atteste du fait que nos bibliophiles sont bien présents dans les villes. Puisque non comptant d’avoir le choix entre une librairie attitrée qui organise souvent des ventes-dédicaces avec les auteurs, nos amoureux invétérés du livre sous toutes les latitudes et dans les différents genres, ont aujourd’hui l’opportunité et pourquoi pas d’aller fureter dans les étagères de nouveaux espaces bien en vue dans le centre-ville avec, tenez-vous bien, la possibilité de chercher un livre d’occasion certes mais introuvable ailleurs et ce, à un prix défiant toute concurrence. C’est dire combien le métier de libraires, autrefois honni des habitudes ou cantonné à une certaine élite dans les années 1970, se voit redorer le blason par un lectorat dont la demande se fait de plus en plus pressante et surtout orientée dans le choix d’un titre, un vieux classique de la littérature française ou un célèbre philosophe grec. Avis donc à nos fervents bibliophiles, ce bon plan pourrait bien ne plus voir le jour. Une librairie d’Alger affiche certains de ses livres au prix de… 100 dinars. Située au niveau de la rue Didouche Mourad, non loin du Sacré-Cœur, la librairie « l’Etoile d’or », qui propose déjà des Vinyls entre 200 à 300 DA, met en avant un nouvel étalage dédié aux livres dont le prix est de 100 DA. Si la « grande surface du livre », librairie située au niveau de la rue Victor Hugo, propose des livres d’occasion dont le prix commence le plus souvent à 200 DA, l’Etoile d’or pense encore un peu plus aux férus de littérature en ces temps de crise en divisant le tout par deux. Courez vite vous procurer un des livres proposés avant que de lecteurs assidus ne leur tombent dessus en premier !!

L. Graba