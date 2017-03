Journée mondiale du théâtre : vibrant hommage a Nouria doyenne des comédiennes

Nombreux étaient les fans et ses amis de parcours qui se sont rendus au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) pour rendre hommage et manifester leur grande reconnaissance à celle qui aura consacré plus de 70 ans de sa vie pour la culture algérienne, tant au théâtre, qu'à la télévision et au cinéma. Organisée par l’association artistique et culturelle "3e Millénaire", en partenariat avec l’Office national des droits d’auteur et droits voisins, et le TNA, cette cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Le ministre a salué le parcours de Nouria : « C’est une occasion pour rendre hommage à un pilier de l’art algérien », a-t-il déclaré, et d’ajouter : « Cette femme a beaucoup donné pour le théâtre, le cinéma et la télévision… c’est un exemple pour la relève artistique. » Parmi les figures artistiques on pouvait distinguer Farida Saboundji, Chafia Boudraa, Wahiba Zekal, Mustapha Preur, Nadia Talbi, Amar Maarouf… Nouria, de son vrai nom Khadidja Benaïda a été accueillie telle une diva, lors d’un cérémonial programmé par les organisateurs et ses fans. Conduite avec brio sur scène par l'ensemble "Rayane Déco", Nouria fut transportée, par huit danseurs en tenues traditionnelles et aux rôles de "serviteurs", sur un trône orné de dorures d’une "El-Amaria" aux rythmes de la "zorna". Cette entrée féerique a été suivie d’un film documentaire d’une vingtaine de minutes retraçant le parcours artistique de Nouria et la montrant dans différents rôles aux personnages populaires et universels, qu'elle a interprétés devant des monuments du théâtre et du cinéma algériens, à l'instar de Rouiched, Ali Abdoun, El Hadj Abderrahmane et Yahia Benmabrouk (l'inspecteur Tahar et l'apprenti). Venue de l’extrême frontière ouest du pays, la troupe de musique folklorique "Forsane Maghnia" composée de ses sept percussionnistes, a enchanté l’assistance avec ses chants de M'dih, exécutés dans un élan envoûtant, à travers des chansons en chœurs et la puissance des rythmes ternaires, rendus par les sonorités percutantes de plusieurs derboukas et karkabous. Salué par le public, Salim Chaoui a atténué l'ambiance avec un récital de poèmes, aux rimes simples, déclamées sur un fond musical sans rythme dans un hommage qu'il a d'abord rendu à Nouria, puis à la "maman". Accompagné par le directeur de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), Sami Bencheikh El-Hocine et le directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, est ensuite monté sur scène pour remettre à l'artiste mise à l'honneur, la médaille de mérite, le trophée honorifique et une couronne symbolique, par laquelle Sid Ali Bensalem, président de l'Association du "3e Millénaire" a élu Nouria "Reine des comédiennes algériennes". Lors de cette cérémonie digne des grandes célébrations de stars, le comédien Ammar Marouf qui a ravivé un extrait d'anthologie de la pièce Les concierges de Rouiched, s'adressant à Nouria pour lui demander "Kach khobz yabès", histoire de replonger dans la nostalgie des temps. « Durant cet hommage, j'ai passé en revue tout mon parcours militant et artistique (...), j'éprouve un sentiment fort de bonheur et de devoir accompli », a déclaré Nouria, à l'issue de la cérémonie. Née en 1921 à Tiaret dans une famille d’agriculteurs aisés à 14 ans, elle quitte son patelin rural pour aller vivre à Mostaganem chez sa sœur Mimouna. C’est dans cette ville portuaire qu’elle fit la connaissance du jeune dandy Mustapha Bouhrir, intellectuel et homme de théâtre qui deviendra professeur d’art dramatique, il sera plus connu sous le pseudonyme de Mustapha Kazderli. C’est le grand amour avec ce jeune bachelier alaoui ayant appris le Coran par cœur. Le couple convola en justes noces en 1939 et s’installa à Alger où Mustapha travaille à la compagnie Lebon de l’EGA avec Boualem Raïs, puis à la mairie d’Hussein Dey avec Taha El Amiri (Bestandji). Les trois hommes qui ont des vocations d’acteurs créent avec Mustapha Badie, rejoint par Abderrahmane Aziz et Latifa, le Croissant algérien, tel était le nom de cette troupe théâtrale qui se fondra quelques mois plus tard dans « la troupe des artistes associés ». Khadidja s’effacera pour prendre le prénom de Nouria que lui ont donné Boualem Raïs et Mustapha Badie. Nouria a souvent interprété le rôle d'une mère au foyer typiquement algérienne avec sa nature simple et ses traditions matriarcales et joué dans plus de 200 pièces de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages. Cette comédienne incontournable de 98 ans, Nouria mène une vie paisible auprès de sa famille à Alger.

Sihem Oubraham