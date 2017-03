Décès de l’ex-président de l’USMBA : Dévouement et abnégation

La triste nouvelle est tombée hier matin en jetant émoi et consternation au sein de la cité de la Mekkerra ; un véritable choc pour la famille sportive tant cette personne avait participé à l’évolution de la formation de l’USMBA et ses exploits, notamment ce trophée de la coupe d’Algérie remporté en 1991 alors qu’il était le président du club. Le décès de Djilali Bensenada, puisque c’est de lui qu’il s’agit, des suites à un AVC, a été vivement ressenti par les supportes d’El Khadra qui se souviennent du dévouement du sportif, de son activisme souvent dans la solitude et l’isolement et de son attachement à l’équipe professionnalisée, sous son règne d’ailleurs.

De la compassion et des regrets exprimés par toute une population, notamment celle de sa génération qui l’a côtoyé et apprécié. On se souvient de ce jeune ingénieur dans l’agriculture, si distingué et gestionnaire de l’ONAB, de l’homme à la modestie peu commune, comme pour signifier sa fierté d’appartenance à son quartier populaire « Mon plaisir » . Absolument, le regretté avait de grandes capacités intellectuelle et culturelle pour faire une carrière prometteuse et gravir des échelons n’étaient ce l’hostilité d’un environnement et le manque de persévérance de Djillali, il faut le dire aussi. Sa passion était le football et la poésie populaire car il était un fan de Chouyoukh à l’image de Madani, Abdelmoula et Hamada.

Pour le football, il prend les destinées du club au lendemain du désengagent de l’ENIE pour se consacrer à la restructuration et la réorganisation de l’association et mener l’équipe aux finales de la Coupe d’Algérie dans son édition 1991 en remportant le trophée face à la talentueuse formation de la JSK. IL quitte l’année suivante les commandes mais est rappelé à chaque fois pour sauver les meubles. Et au delà des insuffisances constatées ça et là, il a eu le mérite de répondre présent à chaque fois et de maintenir la cadence.

Agé de 66 ans, il tire sa révérence laissant un grand vide au sein de cette équipe qui disputera curieusement dans quelques jours les quarts de finale face au Nasria qu’il avait rencontré l’année précédente en demi-finale. Une figure du monde sportif local a tout bonnement disparu…



À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons…



A. Bellaha