A.G.E (Handball) : Alioui retire sa candidature

Le candidat, Alioui Tahar, s'est retiré de la course pour la présidence de la Fédération algérienne de handball (FAHB) dont l'assemblée générale élective aura lieu samedi prochain, alors que les deux autres candidats sont appelés à compléter leurs dossiers, a appris l'APS auprès de la commission de candidatures. Les deux autres candidats pour la succession de Said Bouamra à la tête de la FAHB sont Khelifi Taoufik et Habib Labane, appelés par la commission à compléter leurs dossiers de candidature dans les prochaines 24 heures, précise la même source. Sous la présidence de Sid Ahmed Tab, la commission de candidatures s'est réunie lundi dernier pour traiter les dossiers des candidats pour la présidence et au Bureau exécutif. Une autre réunion est prévue mardi pour finaliser l'opération.

Les éventuels recours seront traités aujourd’hui mercredi. Le président sortant de la FAHB Saïd Bouamra a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. La FAHB a tenu la semaine dernière son assemblée générale ordinaire (AGO) au cours de laquelle les bilans moral et financier de l'exercice 2016 ont été adoptés.