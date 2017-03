Afrobasket-2017 : Le Sénégal et le Mali (Zone 2) qualifiés

Le Sénégal et le Mali, animateurs de la manche retour du tournoi de la Zone 2 de basket-ball, disputée dimanche soir à Dakar, ont assuré leur qualification pour l’Afrobasket (hommes), prévu du 18 au 30 août 2017 à Brazzaville (Congo). La finale du tournoi qui a opposé les deux sélections est revenue aux Sénégalais, vainqueurs (79 à 72) après prolongations.

À l’issue du temps règlementaire, les deux équipes étaient à égalité (65 partout). À la traîne lors de la manche aller (1 victoire et 2 défaites), avec une retentissante déroute face au Mali (37-82) —soit un écart de 45 points— le Sénégal s’est bien ressaisi à l’occasion de la manche retour disputée à domicile, réalisant un parcours sans-faute face à la Guinée (67-49), au Cap-Vert (76-66) et au Mali (79-72). Les "Lions de la Terranga" se sont emparés de la 1ère place du tournoi qualificatif, malgré un parcours mitigé. Pour sa part, la Guinée termine à la 3ème place du tournoi, après sa victoire (67-60) aux dépens du Cap-Vert, qui finit à la 4e et dernière place. Le Sénégal et le Mali rejoignent ainsi le champion en titre, le Nigeria, le pays hôte, le Congo (tous deux qualifiés d’office), l'Egypte et l'Ouganda (Zone 5), la Côte d’Ivoire (Zone 3), le Mozambique (Groupe 2, Zone 6-7) et la RD Congo (Groupe 2, Zone 4), la Tunisie et le Maroc (Zone 1).

Les éliminatoires de l'Afrobasket-2017 (hommes) avaient débuté le 12 mars.