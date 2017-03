CAF : Les premières nominations du nouveau président

Le nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a désigné l'Algérien, Hedi Hamel, comme conseiller en communication et Ludovic Christian Lomotsy en tant que conseiller juridique, a annoncé l'instance dirigeante du football africain. D'autre part, Essam Ahmed, de nationalité égyptienne et jusqu’alors secrétaire général adjoint de la CAF, a été promu, sur décision du président de la CAF, secrétaire général par intérim, et ce jusqu’à nouvel ordre. Il remplace le Marocain, Hicham El Amrani, qui a démissionné de son poste de secrétaire général après huit ans de service. Le patron de la CAF a présidé dimanche, au siège de l’institution au Caire, une réunion avec l’ensemble du personnel. Cette réunion marquait sa prise effective de fonctions après son élection le 16 mars dernier à Addis-Abeba. "La maison vous appartient. La CAF vous appartient. Protégez notre institution. Nous, les politiciens, on ne fait que passer mais vous vous êtes appelés à rester. J’ai confiance en vous et je suis convaincu qu’avec vous on pourra réussir et développer un peu plus le football africain", a déclaré le président de la CAF à l’attention du personnel, comme pour fixer un cap. Il a également présenté au personnel deux membres de son cabinet, notamment son conseiller en communication, Hedi Hamel et son conseiller juridique, Ludovic Christian Lomotsy. Pour cette première réunion, le président de la CAF était accompagné de deux membres du Comité exécutif : Constant Omari Selemani et Kwesi Nyantakyi. Après la réunion avec tout le personnel, le président a entrepris des rencontres sectorielles avec différentes divisions, notamment les finances, les différents services, les ressources humaines et les compétitions.

Ahmad avait été élu président de la CAF le 16 mars dernier à Addis-Abeba en obtenant 34 voix contre 20 à son adversaire, le Camerounais, Issa Hayatou.