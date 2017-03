Coupe d'Algérie : Le Classico MCA-JSK maintenu

Moh-Chérif Hannachi avait déclaré récemment ne pas souhaiter jouer deux Clasico en l'espace d'une semaine, déclarant espérer que le match de coupe sera reporté à une date ultérieure. Il a expliqué en outre espérer jouer en parallèle un match de championnat à Tizi-Ouzou, sans doute dans l'espoir d'enchaîner avec un autre succès après le nul, jugé positif, au 5-Juillet, samedi, dans l'espoir, on l'aura compris, de maintenir cette bonne dynamique. Sauf qu'il fallait se plier face à l'insistance de la commission d'organisation de la coupe de faire jouer ce match à cette date initiale. Ce grand classique aura donc lieu ce samedi à 17h comme prévu. Une décision qui risque de faire grincer des dents du côté de Tizi-Ouzou d'autant que le staff médical des Canaris est lancé dans une course contre la montre depuis dimanche, pour récupérer les joueurs blessés. Si Kouceila Berchiche semble rétabli et prêt à jouer, les chances de voir Raiah se rétablir à temps sont presque nulles. Le jeune milieu de terrain, de loin l'un des meilleurs Canaris cette saison, est quasiment «out».

Il est vrai que la Coupe d'Algérie ne constitue pas un objectif pour la JSK cette saison, l'enjeu majeur étant le maintien de l'équipe parmi l'élite. Mais on imagine que personne ne crachera sur une qualification, qui plus est face au MCA. En quête d'assurance, les Canaris auront naturellement à cœur de se qualifier. Comme en Coupe de la CAF, tout succès est bon pour le moral.

Amar B.