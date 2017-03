Le président de la République du Congo en visite d’État en Algérie : Dynamiser la coopération

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a entamé hier une visite d'État de quatre jours en Algérie, à l'invitation du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le Président congolais a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed-Larbi Ould-Khelifa, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et des membres du gouvernement. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques d'amitié et de fraternité entre les deux pays, permettra aux deux parties de passer en revue leur coopération bilatérale et d'identifier les voies et moyens de la dynamiser et de l'adapter au bénéfice mutuel des deux peuples. Les entretiens entre les deux Chefs d'État permettront également de se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les défis auxquels font face les pays africains pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité à travers le continent.



Recueillement à la mémoire des martyrs



Le Président de la République du Congo, Denis Sassou-N'Guesso, s’est recueilli au Sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale. Accompagné du président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed-Larbi Ould-Khelifa, le Président congolais a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Révolution algérienne.