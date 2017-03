M. Sassou N’guesso visite l’académie de Cherchell : Une notoriété continentale

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou-N’guesso, s’est rendu, hier au siège de l’Académie militaire de Cherchell (Tipasa), baptisée au nom du défunt Président Houari Boumediene. Pour sa visite sur les lieux, M. Sassou N’guesso a été accompagné par le président de l’APN, M. Mohamed Larbi Ould Khelifa. À son arrivée, il a été accueilli par le commandant des forces terrestres, le général major Ahcène Tafer, et le commandant de l’académie militaire de Cherchell, le général major, Ali Sidane, ainsi que d’autres cadres supérieurs relevant de cette prestigieuse institution de formation militaire. M. Sassou N’guesso a d’ailleurs fait part d’entrée dans ses déclarations de la notoriété dont jouit l’académie de Cherchell à l’échelle continentale. «Cette Académie a accueilli des officiers de toute l’Afrique», a-t-il soutenu, mettant l’accent sur la qualité de la formation prodiguée par cette institution, qui, selon lui, «a formé ceux qui devaien devenir futurs cadres de l’armée des pays africains». Étant lui-même au sein de l’une des promotions qui sont sorties de cette École, le Président congolais a évoqué avec émotion quelques-uns des souvenirs qu’il avait vécus dans cette institution.

« C’est très émouvant pour moi de revenir sur ce site où j’ai fait mes premiers pas. »

L’émotion était assez visible sur le visage de M. Sassou N’guesso, pour lequel chacun des compartiments de l’académie semblaient rappeler un vieux souvenir et renforcer son attachement à l’Algérie qu’il considère, à juste titre, comme sa seconde patrie. Au cours de sa visite, l’invité de l’Algérie a eu à s’imprégner des différentes étapes liées au processus de formation qu’assure l’Académie. Un exposé détaillé lui a été présenté sur le volet pédagogique, le programme de formation inscrit au diapason des dernières technologies de pointe, ainsi que sur la prise en charge des militaires accueillis par cette institution. Le Président congolais a d’ailleurs manifesté un intérêt particulier pour le bloc pédagogique où il a prêté une oreille très attentive aux explications qui lui ont été fournies, non sans se montrer admiratif des équipements de qualité qui sont mis à profit dans le cadre du processus de formation. Prochaine étape de la visite de M. Sassou N’guesso, le musée de l’Académie qui retrace, à travers ses multiples expositions, l’historique de cette institution depuis sa création, mais aussi toute l’histoire millénaire de l’Algérie, faite d’une succession d’épopées et de sacrifices consentis par son peuple pour l’amour de sa patrie.

Salima Ettouahria