Algérie - Iran : L’échange culturel rapprochement entre les peuples

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a souligné, hier, lors d’une audience accordée au ministre iranien de la Culture et de l’Orientation islamique, Reza Salhi Amiri, le rôle de l’échange culturel dans le rapprochement entre les peuples. Selon un communiqué du Conseil de la nation, M. Bensalah a exprimé, lors de cette entrevue, sa «satisfaction à l’égard des relations à tous les niveaux entre l’Algérie et l’Iran», saluant la coordination entre les Parlements des deux pays dans les fora internationaux, d’autant plus que, a-t-il dit, ces derniers «font face à des défis communs au double plan sécuritaire et économique». De son côté, M. Reza Salhi Amiri a insisté sur la «dynamique qui marque les relations bilatérales», souhaitant voir celles-ci «marquées d’un saut qualitatif au service des deux peuples et pays». Il a salué, à cette occasion, «le rôle du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la signature de l’Accord d’Alger qui a abouti à l’allègement de la crise du marché pétrolier». (APS)