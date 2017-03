Algérie - Qatar : Des relations historiques et privilégiées

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould-Khelifa, a salué, lors de l'audience qu'il a accordée à la doyenne de la faculté des études islamiques à l'université de Qatar, Aicha Yousef Omar al-Hamad al-Mannai, les relations «historiques et privilégiées» unissant l'Algérie et le Qatar.

M. Ould-Khelifa a souligné que ces «les relations historiques unissant les deux pays frères, bâties sur le respect mutuel, sont motivées par les aspirations des dirigeants des deux pays, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et l'Émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani», a indiqué un communique de l'APN.

Le président de la chambre basse du Parlement s'est félicité de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine «des affaires, de la recherche scientifique et de la culture». Lors des entretiens, les deux parties ont évoqué «l'importance du dialogue entre les religions et les civilisations dans la promotion de l'image de l'islam auprès des sociétés occidentales qui ne font plus la différence entre l'islam et les actes de violence commis par les groupes extrémistes».