Mohamed Zouari, son nom n'évoque pas une réaction immédiate au sein de l'opinion publique. Pourtant, il est le tragique exemple des assassinats ciblés menés à l'étranger par le Mossad. Son assassinat à Sfax (ville tunisienne) en décembre 2016 a été présenté comme un simple fait divers. C'est un ingénieur tunisien et militant au sein du Hamas palestinien. Des sympathisants de la cause palestinienne, il en existe partout à travers le monde. Mais pourquoi le nom de ce Tunisien a été porté sur la liste des personnes à éliminer par le Mossad ? Cité par le Jérusalem Post, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, s'est contenté de commenter cet assassinat avec cette phrase : «Nous faisons de notre mieux pour défendre nos intérêts.» Mohamed Zouari était ingénieur dans une filière très sensible. Il intéressait le ministère de la Défense pour le développement des armes et de l'infrastructure technologique qui s'occupe aussi bien des drones, des sous-marins sans équipage (drones sous-marins). Et Israël veut en fait avoir l'exclusivité de ces technologies dans la région. Il veut en être le seul détenteur. En janvier 2010, Massoud Ali Mohammadi, un atomiste iranien, a été aussi assassiné à Téhéran par un agent formé par le Mossad. En janvier 2012, Mostafa Ahmadi Roshani — directeur adjoint de l'unité d'enrichissement de l'uranium de Natanz — a été aussi assassiné, et le gouvernement iranien a accusé le Mossad de ce crime. Le lanceur d'alerte Edward Snowden a révélé un document datant de 2008 dans lequel on lit que les services d'espionnage anglais considéraient que «les Israéliens demeurent une véritable menace pour la stabilité régionale, notamment à cause de la position de ce pays sur le dossier iranien» (Le Monde, 8 décembre 2016). Ce document révèle aussi que les Britanniques espionnaient l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Institut Racah de physique pour leurs recherches en physique nucléaire, ainsi que des sociétés de défense comme Ophir Optronics qui travaille sur la fibre optique et le laser, deux éléments-clés des armements modernes et des industries de pointe. À Dubaï, pour assassiner Mahmoud Mabhouh, Israël a utilisé, comme toujours, de faux passeports, britanniques, irlandais, autrichiens, français… À quelques jours du nouvel an, Israël a réceptionné un nouveau type d'avion d'attaque «furtif» le F-35. Le fournisseur, les États-Unis a même avancé l'argent pour qu'Israël puisse en acquérir une cinquantaine. Une quarantaine de milliards de dollars que l'administration Trump devra honorer puisque les versements qui s'étaleront sur une dizaine d'années commenceront en 2019. Le constructeur américain Lockheed Martin s'est assuré de la coopération d'une poignée d'entreprises de défense israéliennes engagées dans un programme de pénétration de défenses aériennes iraniennes avec ses missiles sol-air S-300. Réaction du voisin : l'Iran a testé le système russe de défense antiaérienne S-300 qui «rend le ciel du pays plus sûr», a déclaré le général Farzad Esmaili, commandant de la défense antiaérienne iranienne qui a annoncé qu’un autre système de défense Bavar 373, fabriqué localement, «sera testé très prochainement».

Mohamed Koursi