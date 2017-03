Lutte contre l’extrémisme et les déviations confessionnelles : Un projet de loi à l’étude

Le ministère des Affaires religieuses et du Wakf planche actuellement sur un projet de loi contre l’extrémisme et les déviations confessionnelles. C’est le premier responsable du secteur, M. Mohamed Aïssa, qui a annoncé la nouvelle, hier, lors de son passage au Forum de la radio algérienne. Il a ensuite précisé que la Constitution, qui garantit la liberté de culte et la pratique des rites religieux en Algérie, interdit toute exploitation de la religion à d’autres fins.

Le ministre a ensuite souligné que la société algérienne a ses propres références religieuses, et ne veut en aucune façon être impliquée dans les tiraillements rituels. Dans ce contexte, il a fait savoir qu’un observatoire national en matière de référence religieuse, animé par une élite de penseurs religieux, de sociologues et de représentants des médias sera créé prochainement, pour réfléchir sur les voies et moyens à même de combattre les idées fondamentales de l’extrémisme religieux et préserver notre identité nationale contre toutes les tentatives visant à lui porter atteinte. Le ministre a évoqué, à cette occasion, la nécessité de conclure un large partenariat, pour préserver «la sécurité à caractère spirituel» dans les mosquées, notamment dans les pays de résidence de notre communauté émigrée, à travers l’adoption d’une approche basée sur la formation des imams en langue française, l’intégration dans la société d’accueil, tout en préservant les principes islamiques.

M. Aïssa devait ensuite aborder le volet des préparatifs pour le pèlerinage aux Lieux saints de l’islam, en exprimant sa satisfaction vis-à-vis des résultats obtenus par la délégation algérienne dans ses négociations avec les opérateurs saoudiens concernant la location des hôtels et des immeubles d’habitation pour nos hadjis, précisant à ce sujet que le coût du hadj 2017 ne dépassera pas les 50 millions de centimes. Il a ensuite ajouté que cette année, beaucoup d’améliorations concernant la prise en charge de nos 36.000 hadjis à Arafat sont annoncées, s’agissan, notamment, des volets santé, hébergement et transport sur les lieux.

L’utilisation des mosquées durant la campagne électorale a été évoquée aussi par le ministre, en déclarant, devant l’assistance du jour, que des instructions ont été données aux directeurs de wilaya des affaires religieuses afin de se conformer aux lois de la République et d’éloigner les mosquées de toute exploitation politique. Il est ensuite revenu sur le rôle des écoles coraniques dans la préservation de l’identité nationale, en ajoutant que ces dernières ont un rôle complémentaire par rapport aux établissements d’éducation. Il a ajouté que les efforts sont déployés actuellement en vue de réfléchir sur la réforme du système d’enseignement coranique, en ajoutant qu’un colloque est prévu le mois de mai prochain à Ghardaïa, pour une évaluation des résultats obtenus.

Mourad A.