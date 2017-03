M. Ouali à Béjaïa : Promouvoir le tri sélectif

Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a effectué hier une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Béjaïa, où il a examiné minutieusement les différents projets relevant de son secteur. En visitant la source et le musée de l’eau de Toudja, le ministre a insisté sur une large prospection des réseaux hydriques existants et l’engagement d’une étude pour un système de captage et de réservoir, pour permettre une meilleure répartition des besoins en eau potable pour les populations de la commune.

Des explications ont été fournies à l’hôte de la wilaya sur le site du secteur de l’alimentation en eau potable et d’assainissement.

À Béjaïa, le ministre, accompagné du wali, du président de l’APW et des élus nationaux, a longuement écouté un exposé sur l’état d’avancement du projet de réhabilitation du réseau AEP de la ville, qui comporte 71 sites réhabilités et 22 secteurs. Cette opération permet une meilleure gestion de l’eau potable et la réduction des pertes d’eau des canalisations vétustes. Ainsi, les quartiers Ihaddadène et Sidi Ahmed sont en voie d’achèvement, avec un taux respectif de 83% et 75%, qui seront complètement desservis en juin prochain, et le quartier Dar Djebel est achevé.

Le ministre a également instruit les responsables locaux du secteur à poursuivre les opérations en rénovant les installations, pour lutter contre le gaspillage sur les réseaux en panne. «Si vous avez un réseau mal entretenu, cela se répercutera obligatoirement sur le gestion de l’eau. Il faut trouver un système de bonus, pour que les entreprises vous accompagnent dans la réalisation des projets. Il faut prendre en charge le réseau et éviter les déperditions», devait souligner le ministre.

De son côté, le wali a insisté, auprès des responsables du secteur, pour achever l’opération avant la période estivale. M. Ouali a également visité, au parc d’attractions, une exposition d’associations chargées de la préservation de l’environnement, où il a demandé à l’Agence nationale des déchets de mettre en ligne une idée du tri sélectif, avec également les déchets solides et les rejets des eaux, tout en dupliquant les bonnes expériences. La délégation ministérielle a également visité une aire protégée du parc de Gouraya, au niveau du pic des Singes, et le projet de réalisation des collecteurs principaux des zones Aboudaou, Iryahen et Sidi Ali l’Abhar.

Mustapha Laouer