57e anniversaire de la mort du colonel Lotfi : Concrétiser l’idéal des chouhada

La perpétuation des sacrifices consentis par les martyrs et la concrétisation de leur idéal sont «la voie à suivre» pour que l’Algérie demeure un pays «digne et fort», a affirmé le ministre des Moudjahidine, lors d’une rencontre sur la vie et l’œuvre du colonel Lotfi.

«La perpétuation du sacrifice suprême consenti par les 1,5 million de martyrs de la Révolution du 1er Novembre 1954 et la concrétisation de leur idéal inspireront dans l’édification d’un pays fort et stable dont pourront jouir ses citoyens», a-t-il souligné. «Nous commémorons, ce jour, le 57e anniversaire de la mort au champ d’honneur du colonel Lotfi et de ses compagnons (27 mars 1960), lors de la bataille de Djebel Béchar, et le sacrifice de ce martyrs et de ses compagnons doit être une source d’inspiration pour la consécration des valeurs de la démocratie et l’intensification des efforts pour le développement socio-économique et culturel du pays», a-t-il indiqué, devant un parterre de responsables nationaux et locaux de l’Organisation nationale des moudjahidine, de l’Organisation nationale des enfants de chouhada, ainsi que de citoyens de la wilaya. Le ministre des Moudjahidine, présent à Béchar pour présider les festivités commémoratives du 57e anniversaire de la mort au champ d’honneur du colonel Lotfi, de son adjoint le commandant Farradj et de deux autres martyrs, à savoir Braik Ahmed et Zaoui Ahmed, a estimé que ces martyrs sont morts en héros pour que l’Algérie soit libre et indépendante. Auparavant, le ministre, en compagnie des autorités civiles et militaires de la wilaya, ainsi que de moudjahidine et citoyens, a présidé une cérémonie de recueillement, avec dépôt de gerbes de fleurs au site de «Djebel Béchar», où sont morts en martyrs le colonel Lotfi, commandant de la Wilaya V historique et ses trois compagnons. M. Zitouni a, par la suite, procédé à l’inauguration d’une bibliothèque communale au profit des habitants du quartier de Béchar-Djedid, au sud de la commune de Béchar.

Cette structure de lecture publique, qui dispose d’un fonds de 10.500 ouvrages, a été réalisée conjointement par les secteurs de la Culture et des Collectivités locales, pour plus de 26 millions DA, au titre du renforcement des établissements de lecture publique et des activités culturelles dans les groupements urbains à travers le pays, selon des responsables de la commune de Béchar.

Le ministre a ensuite donné le coup d’envoi d’une rencontre sur la vie et l’œuvre politique et militaire du colonel Lotfi, animée par plusieurs historiens et chercheurs locaux. (APS)