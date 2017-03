Eclairage : À quand le sursaut ?

La Ligue arabe à la croisée des chemins ? Une interrogation récurrente à la veille de chaque rencontre des souverains et Chefs d’Etats arabes. Pourtant l’espoir des peuples de la région de voir la vieille dame sortir de sa léthargie demeure intact. Mais à chaque fois, la désillusion est à la hauteur des rancœurs ataviques étalées à huis clos en « famille «. Située en décalage des grandes mutations que connait le monde et des grands bouleversements géostratégiques qui ont marqué la fin du 20e siècle et le début de ce millénaire, le rôle de l’institution panarabe est réduit en peau de chagrin. Complètement « ménopausée », des dirigeants appelés à l’organisation de sommet endossent, parfois le costume de cartomanciennes prédisant même un échec avancé, sans compter les défections de dernières minutes. Frappée dans son propre espace par des tentatives de déstabilisation, voire de morcellement, la Ligue arabe a brillé par son incapacité à gérer les crises. Les querelles de chapelles qui ont marqué les derniers sommets prouvent l’urgence d’une réflexion sur l’entame de réformes profondes loin de toute vision étriquée ou d’accaparement aveugle qui ont réduit l’institution en une simple annexe. Assimilée à une coquille vide, l’instance, et sans cette entame de renouvellement, revendiquée à moult reprises par l’Algérie, sera condamnée à disparaitre et occupera les travers de musée de l’histoire. La Ligue arabe se doit aujourd´hui de revoir l’ensemble de sa politique, tant au niveau stratégique que fonctionnel. Devenue une organisation anachronique, la dernière prise de position qui mérite d’être relatée remonte à 2002 avec le plan « la paix contre la terre » qui est resté d’ailleurs lettre morte. Au volet économique le désastre est encore ahurissant. La Ligue arabe ne vit que sur sa gloire perdue. Elle aurait pu au moins s’affirmer sur ce plan en devenant une structure capable de rivaliser avec l’Union européenne. Elle dispose pourtant d’une puissance économique infinie avec ses réserves d’hydrocarbures et ses milliards de dollars. Mais, sa stratégie politique est ratée et il en est de même du renforcement des relations économiques, culturelles et politiques entre États-membres. À quand le sursaut ?

M. T.