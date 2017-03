Sommet de la Ligue Arabe demain à Amman : relancer l’action commune

Messahel : « La réforme de l’organisation, une priorité »

Al Kabariti : Le commerce interarabe (10%) toujours faible

GZALE et Union douanière : trouver le point d’appui

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le Président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, pour le représenter au 28e Sommet ordinaire de la Ligue des Etats arabes qui se tiendra aujourd’hui et demain à Amman, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. « En réponse à l'invitation qu'il a reçue de Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a désigné M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, pour le représenter au 28e Sommet ordinaire de la Ligue des Etats arabes, qui se tiendra, les 28 et 29 mars 2017, à Amman », précise la même source. M. Bensalah sera accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a affirmé que la Ligue arabe a besoin d’une réforme globale et profonde. M. Messahel indiqué que l’Algérie a suggéré une réforme globale et profonde, rappelant qu’il y avait déjà un rapport appelé « Lakhdar Brahimi » (du nom de l’ancien ministre des Affaires étrangères), qui a été soumis il y a quelques années, et ce rapport parlait de cette réforme. Cet appel pressant de l’Algérie pour une réforme en profondeur de l’organisation panafricaine a été rappelé par M. Messahel à chacune de ses interventions.Avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Isselkou Ould Ahmed Izid Bih,avec le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou al Gheït, avec le chef de la diplomatie tunisienne et avec le ministre jordanien des AE, Ayman Al Safad .



S’adapter aux mutations géostratégiques



« Compte tenu des évolutions et le contexte dont lequel vit le monde arabe (conflits et terrorisme), nous avons signalé que le monde arabe est en train de subir, sans toutefois, avoir les moyens de règlement de ces conflits », a souligné M. Messahel pour souligner l’impératif de cette réforme. Une telle situation est due, a affirmé le ministre, à « une paralysie du système de la Ligue et aux méthodes obsolètes qui sont à revoir, ce que l’Algérie est en train de suggérer, ajoutant que « nous voulons une réforme profonde de la Ligue arabe ». Cette réforme, a indiqué M. Messahel, est en train d’être prise en charge par un groupe de travail qui a été constitué lors de la 147e session ordinaire du Conseil des ministre de la Ligue, présidée par l’Algérie, ajoutant qu’une réunion des représentants permanents des pays membres sur ce sujet est prévue prochainement.

« Les décisions qui découleront de cette réunion seront soumises à la prochaine session du Conseil des ministres de l'organisation panarabe ». « Nous avons apporté notre propre contribution, nous avons quelques idées », a-t-il également dit, notant que l’Algérie est « un pays qui a vécu les mutations de l’Union africaine (UA), puisque l’Organisation de l’Unité africaine est passée à l’UA en opérant de profondes réformes ». « C’est cette véritable refondation de l’action africaine qui a donné plus d’efficacité à l’UA, dans la mesure où l’Afrique a réglé pas mal de problèmes dans le continent et a connu un grand mouvement de gouvernance (démocratisation des régimes) et des taux de croissance positifs atteignant les 8%. Plus encore, l’Afrique parle d’une seule voix dans les fora internationaux », a-t-il conclu. M. Messahel représente l'Algérie à la réunion ministérielle préparatoire au sommet arabe prévu demain en Jordanie.



Palestine, Syrie, Yémen, Libye, Irak, Somalie… des dossiers cruciaux



Les travaux du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères ont débuté hier, avec la participation de Messahel, en vue d'examiner dix décisions élaborées lors des réunions du Conseil économique et social avant de les soumettre aux Chefs d'Etat arabes dans leur sommet prévu demain mercredi. La réunion s’est penchée sur les derniers développements de la question palestinienne, à la lumière des défis actuels et les crises en Syrie et au Yémen ainsi que la situation en Libye, en Irak et en Somalie. La réunion a examiné également les sujets afférents à la lutte contre le terrorisme, la sécurité nationale arabe, les relations des pays voisins des pays arabes, ainsi que la coopération avec les organisations internationales et régionales, outre le dossier de réforme de la Ligue arabe.

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont élaboré une approche arabe sur le traitement du dossier visant à faire de la région du Proche-Orient, une région exempte d'armes de destruction massive, et ont passé en revue la situation des droits de l'homme dans les pays arabes et l'éventuelle création d'un mécanisme arabe pour apporter des aides humanitaires arabes aux sinistrés, aux réfugiés et aux déplacés. D'autre part, la réunion a examiné la question de la candidature d'Israël à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour 2019, appelant à refuser ce siège vu qu'il s'agit d'une force occupante en violation des chartes internationales. Pour rappel, le Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes avait adopté, dimanche, un ensemble de décisions économiques, sociales et sécuritaires.



Échanges commerciaux interarabes : la martingale



Le Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes (CESA) au niveau ministériel a adopté dimanche dernier lors de sa réunion préparatoire au sommet dix projets de décisions. Parmi les projets de décisions adoptés, un projet relatif à l'action économique et sociale commune de développement et un autre relatif à la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE) et l'Union des douanes arabes. Le CESA a été chargé de mettre en place un mécanisme contraignant les pays arabes à respecter les dispositions de la convention de développement des échanges commerciaux.

Le secrétariat permanent a également été chargé de l'élaboration du projet de protocole de l'Union des douanes arabes en vue de sa mise en œuvre dans le cadre du Code des douanes arabes unifié. Le projet de loi relatif à l'approbation de la stratégie arabe d'aquaculture 2017-2037, ainsi que celui portant adoption du plan cadre exécutif du programme d'urgence de sécurité alimentaire 2017-2021 et le projet de protocole relatif à l'économie du savoir, à la recherche scientifique et technologique et à l'innovation, figurent également parmi les projets de décisions adoptés. Concernant la question des réfugiés, les participants ont souligné « l'importance » de l'appui nécessaire aux pays arabes d'accueil des réfugiés, en particulier des Syriens, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités vis-à-vis de cette crise.

Les ministres ont adopté également le projet de décision relatif à « la déclaration du Caire sur la femme arabe, le plan d'action stratégique exécutif » et « l'agenda de la promotion de la femme dans la région arabe 2030 » en tant que document stratégique de référence pour la promotion et la protection de la femme arabe contre toutes les formes de violence, et ce après trois années de délibérations. La réunion a insisté sur l'approche sociale de lutte antiterroriste en tant que « défi important » influant sur le processus de développement social arabe. Les travaux de la réunion du CESA tenus à huis clos se sont déroulés en présence du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul al Gheït. (APS)