Législatives du 4 Mai : Campagne électorale : 1.826 meetings à Alger

Validation des listes électorales, attribution des salles pour les meetings, installation des panneaux d’affichage…

Prévue du 9 au 30 avril, la campagne électorale des législatives du 4 mai, prochain constitue l’ultime étape d’un long processus, entamé le 2 février, date de la convocation du corps électoral par le Président de la République, avant le grand jour pour les candidats à la députation.

A moins de deux semaines donc du début de cette campagne, les partis politiques et les indépendants affûtent leurs armes et s’attellent à mettre les dernières retouches. De son côté, l’Administration n’est pas en reste et s’active pour sa part à réunir les conditions techniques pour la réussite du scrutin, à l’exemple de l’identification des sites devant abriter les meetings populaires ou encore de l’organisation des tirages au sort pour l’attribution des numérotations. Le décor est désormais planté, notamment avec l’installation depuis trois jours déjà des panneaux d’affichage dans toutes les communes d’Alger, et sans doute ailleurs, dans le reste des wilayas du pays. Situés dans des endroits ciblés et définis par les collectivités locales, ces grands « tableaux » constituent pendant plus d’un mois un espace idéal pour les candidats pour se faire connaitre auprès de l’électorat.

Etant numérotés pour le cas de la capitale de 1 à 17, soit le nombre des listes de partis de candidats en lice parmi lesquelles, on notera deux listes des indépendants, d’aucuns espèrent que le phénomène de l’affichage sauvage qui ternit le décor de nos villes et de nos quartiers aura disparu pour les élections de cette année. D’autres souhaitent que les candidats et leurs représentants respectent les règles du jeu et n’affichent que dans leur propre espace qu’ils possèdent dans les panneaux, sans recourir aux pratiques « infantiles ».

Avec plus de 12.500 candidats en lice pour les législatives, en attendant les chiffres définitifs résultant du refus de certains recours introduits au niveau des tribunaux administratifs, la bataille va être âpre. Et pour tenter de séduire les électeurs, ces derniers bénéficient, le temps de la campagne électorale, de plus de 4.730 espaces publics et autres sites réservés pour les besoins des meetings populaires, soit une augmentation de 388 espaces par rapport aux législatives de 2012. Il est bon de signaler par ailleurs qu’une série de mesures sont prévues par la loi organique portant régime électoral de 2016 pour que la campagne électorale se déroule dans les « meilleures » conditions, « loin » de toute « forme d’insultes », « d’invectives » ou autres « dépassements ». Les textes législatifs prévoient ainsi que « nul ne peut faire campagne en dehors de la période prévue par la loi » et « interdisent l’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale ».

Il est énoncé également que « l’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale, est interdite ». La loi met l’accent aussi sur le « respect « des modalités d’affichage sur les espaces publics réservés, interdisant « toute autre forme » de publicité, « en dehors » des emplacements réservés à cet effet. La loi organique souligne, en outre, que « l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires ». Le texte de loi interdit également « l’utilisation, sous quelle que forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale » et stipule que « tout candidat doit s’interdire tout geste, toute attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale », ajoutant que « l’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit ».

SAM

-------------//////////////////

Couverture médiatique

Deux circulaires ministérielles adressées à l’ensemble des médias

En prévision des législatives fixées pour le 4 mai prochain, l’ensemble des médias nationaux, qu’il s’agisse de la Télévision nationale, de la Radio , de la presse écrite publique et privée ainsi que des cinq chaînes de télévision privées, seront rendus destinataires aujourd’hui de deux circulaire qui leur seront adressées par le ministère de la Communication.

C’est ce qu’a révélé hier le ministre, Hamid Grine, en marge de la rencontre consacrée à la restitution des résultats d’une étude intitulée « femmes et médias en Algérie : situation socioprofessionnelle et visibilité ».

Il précisera que le contenu de ces deux circulaire traitera exclusivement de la nécessité pour tout les médias nationaux de respecter les règles d’éthique et de déontologie dans la couverture médiatique du prochain scrutin à propos duquel le lancement de la campagne électorale est prévue du 9 avril au 30 du même mois. Le ministre de la communication fera savoir en outre que son département « n’a reçu, pour le moment, aucune demande de la part des médias étrangers pour couvrir les élections législatives », relevant la présence en Algérie d’« une cinquantaine de correspondants de médias et de chaînes TV étrangères qui peuvent assurer la couverture médiatique de cet évènement ».

K .A

-------------//////////////////

100 observateurs dépêchés par la Ligue arabe

Pas moins de cent observateurs seront dépêchés en Algérie par la Ligue des Etats arabes à la fin du mois en cours en prévision des législatives du 4 mai, a indiqué la Directrice du Secrétariat des Affaires des élections à la Ligue arabe, l'ambassadrice Hadia Sabri.

Dans une déclaration à l'issue d'une réunion en compagnie d'une mission de la Ligue arabe avec le président de la Haute Instance indépendante de surveillance des Elections (HIISE), Abdelouahab Derbal, Mme Sabri a indiqué que sa venue en Algérie s'inscrivait dans le cadre du « suivi des procédures entreprises pour élaborer et préparer les élections législatives prévues pour le 4 mai », soulignant que les autres membres de la délégation composée de « 100 à 110 observateurs seront dépêchés vers la fin du mois en cours ». L'ambassadrice a indiqué que «le choix de ces observateurs sera effectué sur la base d'un ensemble de critères, à l'instar de la compétence, l'expérience et l'âge », ajoutant que « ces observateurs seront répartis sur les 48 wilayas du pays conformément au planning défini», notant que la délégation comportera différentes nationalités arabes. A noter que les prochaines échéances électorales seront marquées par la participation de 12.591 candidats répartis à travers 1.088 listes, dont 797 représentant 63 partis, 163 pour les indépendants et 128 représentant trois alliances.



-------------//////////////////

M. Medelci reçoit Mme Hadia Sabri

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci a reçu à Alger, la présidente de la mission des observateurs de la Ligue des Etats arabes pour les législatives du 4 mai prochain, Mme Hadia Sabri, a indiqué un communiqué du Conseil. Lors de cette rencontre, M. Medelci a « évoqué les missions du Conseil constitutionnel et son rôle dans le processus des élections législatives et répondu aux différentes interrogations de la délégation de la Ligue arabe à ce sujet ».

-------------//////////////////

Campagne électorale

La capitale fin prête

1.826 meetings programmés



Plus de 1.000 meetings sont prévus, dans le cadre de la campagne électorale, au niveau de la capitale, a annoncé, hier, le chef de la permanence de la wilaya d'Alger de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Idir Hassaine qui s’exprimait à l’occasion du tirage au sort, organisé au siège de la permanence de wilaya d’Alger de la HIISE pour l'attribution de salles et lieux réservés à l'organisation des rassemblements électoraux, a précisé qu’il s’agit de «1.826 meeting programmés au profit des partis et listes indépendantes en lice pour les élections législatives du 4 mai, dans le cadre de la campagne électorale». Le chef de la permanence de la HIISE à Alger a ensuite ajouté que 83 salles et lieux publics seront consacrés pour abriter ces rassemblements à caractère électoral, que la wilaya d’Alger a mis à la disposition des partis politiques, alliances et autres candidats indépendants prenant part aux législatives du 4 mai prochain, « 34 salles omnisports, 4 stades municipaux et 45 autres espaces «.

L’on retiendra également qu’au regard du nombre de partis autorisés à tenir des meetings dans ces salles situées à Alger et celui des espaces consacrés à cet effet, les 17 formations politiques concernées disposeront, chacune, de toute une journée (de 9h à 19h00) pour tenir leurs regroupements électoraux et auront ainsi toute la latitude de choisir la plage horaire qui les convient. Au niveau de la salle Harcha qui figure, faut-il le rappeler, parmi les espaces les plus prisées par les candidats, le premier jour de la campagne sera consacré au meeting du Front pour la Liberté et la Justice (FLJ). Il y aura ensuite, durant les jours qui suivent, des regroupements électoraux du «FNA, El Fedjr El Djedid, TAJ, FFS, MPA, FLN, RCD, une liste indépendante, RND, Alliance MSP, El Islah, Front El Moustakbal, le PT, le Front Algérie nouvelle, une autre liste indépendante et l’Union pour Ennahdha, la Justice et l’édification».

De l’avis de l’ensemble des présents, le tirage au sort a été effectué «en toute transparence». D’ailleurs, la rencontre qui a regroupé des représentants des partis politiques et des listes indépendantes concernés par ce processus s’est déroulée sous l’œil vigilant d’un huissier de justice et de membres de la HIISE ; ce qui a assuré une répartition des plus équitables entre les 17 listes, pour effectuer leur campagne électorale du 9 au 30 avril au niveau de la capitale. A noter, les candidats concernés sont libres de choisir entre les séances matinales et celles du soir pour effectuer leurs interventions électorales, comme souligné par M. Hassaine. Il convient de rappeler enfin que pas plus tard que jeudi dernier, la permanence de wilaya d'Alger de la HIISE a procédé au tirage au sort pour la désignation des espaces destinés à l'affichage des listes de candidatures et la numérotation des bulletins de vote des partis politiques et des listes indépendantes participant aux législatives de mai 2017. Lors de cette rencontre, le chef de la permanence de la wilaya d'Alger de la HIISE a révélé que « la wilaya d'Alger a consacré 1.480 espaces d'affichage au profit des candidats aux prochaines législatives ». La permanence de la HIISE au niveau de la wilaya d'Alger avait également procédé en présence d'un huissier de justice et des représentants des partis politiques et des listes indépendantes concernés à un autre tirage au sort pour la numérotation des bulletins de vote. Les bulletins sont numérotés de 1 à 17 comme suit : Front national socialiste (FNS) n° 1, Rassemblement national démocratique (RND) n° 2, liste indépendante (Rafah) n° 3, Parti des Travailleurs (PT) n° 4, Parti de la Liberté et de la justice (PLJ) n° 5, Mouvement El Islah n° 6, Front El Moustakbal (FM) n° 7, Front de libération nationale (FLN) n° 8, Tajamou Amal El Jazair (TAJ) n° 9, Front de l`Algérie nouvelle (FAN) n° 10, Front des forces socialistes (FFS) n° 11, Alliance HMS n° 12, liste indépendante «Mawdjet El Kheir» n° 13, Fajr el Jadid (PFJ) n° 14, Mouvement populaire algérien (MPA) n° 15, Alliance Nahda-Adala-Bina n° 16, Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) n° 17.

Soraya Guemmouri