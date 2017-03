Femmes dans les médias en Algérie : Une évolution remarquable

M. Grine a exprimé toute sa fierté à propos de la place très honorable que les femmes occupent dans le secteur de la communication, que ce soit du point de vue statistique ou du point de vue qualitatif, de par leur excellence, leur présence active et leur mérite.

D’abord ce fait indéniable : le ministre de la Communication, M. Hamid Grine est sans cesse destinataire de messages de félicitation et de reconnaissance pour les efforts consentis dans son domaine de compétence. Dimanche dernier, M. Abdesselam Bouchouareb a fait l’éloge de sa mobilisation et sa disponibilité pour la consécration des objectifs liés à la numérisation, puis, hier, c’était au tour de la diplomate Mme Leila Rwihi, représentante de l’ONU pour les femmes dans le Maghreb, de le féliciter sur la pertinence du processus mené sous l’égide du ministère de la Communication en vue d’asseoir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans le secteur des médias.

Mme Rwihi s’est exprimé lors de la présentation des résultats de l’étude placée sur le thème « femmes et médias en Algérie : situation socioprofessionnelle et visibilité », un événement qui s’est déroulé au Centre international des conférences (CIC), Club des Pins, sous l’égide du ministre de la Communication, M. Hamid Grine, en présence du coordinateur résident du système des Nations unies, M. Eric Overvest, et de l’ambassadeur de Belgique en Algérie, M. Pierre Gillon.

A l’ouverture des travaux de cette manifestation, M. Grine a mis l’accent d’entrée sur « les avancées qui ont lieu durant les quinze dernières années en matière de promotion de la contribution des femmes dans les dynamiques politique, sociale et économique du pays ». Ceci grâce, ajoute le ministre de la Communication, « à la politique éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika qui a œuvré à constitutionnaliser le principe d’égalité, dans tous les domaines, entre hommes et femmes », tout en rappelant que le Chef de l’Etat a veillé à concrétiser des avancées structurelles permettant à la femme de jouer pleinement son rôle effectif socialement, politiquement et économiquement.

M. Grine a exprimé par ailleurs toute sa fierté à propos de la « place très honorable » que les femmes occupent dans le secteur de la communication, « que ce soit du point de vue statistique, de par leur nombre, ou du point de vue qualitatif, de par leur excellence, leur présence active et leur mérite », a-t-il précisé.

Pour le ministre, nul doute que dans le domaine de la communication et de l’information, « toute personne qui escalade l’échelle de la promotion, le fait sur la marche du mérite ». « Les grandes plumes, les grands journalistes, on les voient tout de suite. On ne peut pas cacher un talent », a-t-il enchaîné avant de féliciter les femmes journalistes pour « leur détermination et leurs compétences ».

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Communication ne manquera pas surtout de mettre l’accent sur le fait qu’au sein de son département « 70% des cadres supérieurs occupant des postes de direction ou de sous-direction sont des femmes ». Et d’ajouter : « dans la presse écrite, il y a quelques DG femmes aussi bien dans la presse privée que publique et bien sûr, je souhaiterais encore plus d’émergence de femmes dans ce domaine ».

« Les statistiques mondiales démontrent que 73% des postes de responsabilité dans la presse sont occupés par des hommes. En Algérie, nous sommes dans la même fourchette », a encore tenu à mettre en exergue le ministre de la Communication.



Une place importante



Dans les résultats de l’étude sur « la situation socio-professionnelle et la visibilité des femmes dans les médias en Algérie », objet de la rencontre, la femme occupe une place relativement importante dans le secteur de la communication et les entreprises de presse, qu’« elle soit écrite ou audiovisuelle, représente un poids relativement important malgré une présence minoritaire aux postes de direction ». L’étude en question qui a été menée par le ministère de la Communication, en collaboration avec l’organisme des Nations Unies chargé des Femmes et dont le gouvernement du Royaume de Belgique a apporté son financement via son ambassade présente en Algérie, révèle aussi qu’en termes de situation professionnelle au sein des médias, « le poids des femmes journalistes dans les effectifs du secteur médiatique représente largement plus du double du taux national de femmes dans la population employée ». Cette donne, ajoute l’étude, « est vérifiée quel que soit le média : presse écrite ou audiovisuelle, publique ou privée », soulignant que les femmes journalistes « sont majoritaires même dans certains organes audiovisuels publics, radios et télévisions ». Dans la presse écrite, elles représentent globalement « plus du tiers des journalistes, que ce soit dans les effectifs de la presse papier ou ceux de la presse électronique ». La même étude montre que les femmes journalistes « sont assez bien représentées aux postes de responsabilité dans certains médias, mais faiblement ou pas du tout, aux postes de décision », alors qu’au sein du ministère de la Communication, il a été remarqué « une parité dans les effectifs et plus du tiers des fonctions supérieures sont occupées par des femmes ».

Dans ses recommandations, l’étude a plaidé, notamment, pour « une image et un discours médiatique exempts de stéréotypes et une amélioration de la situation socioprofessionnelle des femmes dans les médias » et pour « des mesures visant à favoriser l’égalité des genres au sein des organisations de médias ».

Présent à cette rencontre, le coordonnateur résident du système des Nations unies, M. Eric Overvest, expliquera que cette étude sur les femmes et les médias en Algérie a été réalisée dans le cadre du programme coopération entre l’Algérie et ONU Femmes. Outre les médias, « ce programme se rapporte, a-t-il expliqué à plusieurs autres domaines, à l’exemple de la participation des femmes élues au niveau local ». M. Overvest a d’ailleurs rappelé avoir inauguré récemment « le dernier cycle de formation au profit des femmes élues au niveau local, qui entre dans le cadre du partenariat entre ONU Femmes et le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales avec le soutien de la Belgique ».

Pour sa part, l’ambassadeur de Belgique en Algérie, M. Pierre Gillon, a indiqué que « la promotion de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes est l’une des priorités du gouvernement belge ». « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir financé cette étude sur la place de la femme dans les médias algériens, et ma présence ici aux côtés du ministre de la Communication atteste du partenariat qui existe avec l’Algérie et qui est soutenu par la Belgique », dira M. Gillon, avant d’ajouter, en aparté, que son pays est actuellement en phase de découverte de l’Algérie à travers sa nouvelle dynamique socio-économique qui prend forme progressivement en Algérie dans un environnement de sécurité et de stabilité.

Intitulé « renforcement de l’effectivité de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie 2015-2018 », le programme de coopération entre le gouvernement algérien et ONU Femmes a été, par ailleurs lancé en octobre 2015 par le gouvernement algérien et l’ONU Femmes (l’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes). Il intervient en appui aux dynamiques nationales et a pour objectif de contribuer, aux côtés des institutions et de la société civile, à une « plus grande effectivité de l’égalité des droits entre hommes et femmes, consacrée par les législations nationales ». Il s’inscrit en outre dans le cadre de la politique nationale pour la défense et la promotion des droits humains des femmes et dans la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Algérie.

Karim Aoudia