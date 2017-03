Jumelage institutionnel Algérie - Royaume-Uni : Accompagner le programme de protection du consommateur

Dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), un nouveau projet de jumelage au profit du ministère du Commerce, direction de la qualité et de la consommation intitulé « appui institutionnel au dispositif de collecte, d’analyse et de promotion de l’information pour la protection des consommateurs » ayant pour slogan « des consommateurs algériens, acteurs face aux défis du 21e siècle », a été lancé, hier, entre l’Algérie et le Royaume-Uni et sa mise en œuvre est prise en charge par l’Organisme de coopération internationale du gouvernement d’Irlande du Nord.

« Ce jumelage permettra le développement de nouveaux mécanismes d’information et de protection des consommateurs en Algérie, un souci qui demeure particulièrement important notamment en ce qui concerne la préservation de la santé et la sécurité du consommateur », a fait savoir, à cette occasion, M. Abdelaziz Ait Abderrahmane, directeur général de la régulation et de l’organisation des activités, auprès du ministère du Commerce. Il a rappelé, dans ce sens, les tenants de la loi 03/09 qui constitue un processus de mise en place d’un cadre répressif et également préventif, dans la perspective de protéger le consommateur algérien de la meilleure manière.

Prenant la parole Mme Manuela Navarro, chef des coopérations, représentante de S.E.M John O’Rourke, ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie a indiqué que ce projet est financé par l’Union européenne à hauteur de 1.200.000 euros, et géré par le ministère du Commerce a travers l’unité de gestion du programme P3A (UGP3A). « Il est mis en œuvre par la direction de la qualité et de la consommation du ministère du Commerce », a-t-elle dit.

Mme Manuela Navarro a indiqué que les objectifs tracés par la mise en œuvre de ce jumelage, qui sera lancé pour une durée de 24 mois, concernent en premier lieu la création d’un centre d’appels, entièrement opérationnel, dédié au traitement des requêtes des consommateurs et la mise en place de nouveaux outils didactiques pour renforcer les acquis du consommateur algérien. Il s’agit également de la formation de formateurs en matière de culture de consommation.

Pour réaliser les différentes étapes liées à la concrétisation des trois composantes de ce projet, des actions sont proposées en fonction de chacun des trois résultats attendus. « Ces actions sont réparties à travers 16 activités dont 4 visites d’étude sur le territoire de l’Union européenne ».

Pour sa part, la représentante de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Alger, Mme Anna Jackson, a estimé que ce programme contribuerait également dans le processus d’amélioration de la compétitivité des entreprises algériennes puisqu’il est à même d’inciter les acteurs économiques à se conformer aux standards internationaux. Interrogé par la presse sur les délais fixés pour la mise en service du Laboratoire national d’essai, relevant du ministère du Commerce, M. Kolli a estimé qu’il devrait être opérationnel dès septembre prochain.



Tous les produits mis sur le marché seront analysés



Il y a lieu de souligner que le Laboratoire national d’essais (LNE) qui a été installé au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, aura pour principale mission de contrôler la conformité des produits industriels. Il aura des annexes spécialisées en analyses physicochimiques et microbiologiques pour le contrôle de la conformité des produits industriels. Il s’agit notamment des matériaux de construction, l’électroménager, le textile, la maroquinerie, le matériel de cuisine, les pièces détachées (automobile), les détergents, les produits cosmétiques, les affaires scolaires, l’emballage et les jouets. Par ailleurs, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et, d’une manière générale, la prise en compte des situations propres aux personnes vulnérables constitueront également des axes forts de ce projet de jumelage, en conformité avec les orientations majeures du gouvernement algérien et le nouveau Plan de l’Union européenne pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (GAP Il). Les actions proposées à travers les activités seront concentrées sur la recherche, d’une part, de l’adaptation permanente aux spécificités du système de fonctionnement en vigueur en Algérie et, d’autre part, de l’amélioration des pratiques dans le pays en fonction des moyens et des méthodes qui lui sont propres. Etaient présent a la cérémonie de lancement officiel de ce jumelage qu’organise le ministre du Commerce en collaboration avec l’unité de gestion du programme P3A, les ambassadeurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni, les représentants des ministère du Commerce et des affaires étrangères, le directeur national du programme P3A ainsi que des cadres des administrations algériennes et britanniques impliquées dans ce partenariat spécifique.

Seront bénéficiaires de ce jumelage, les services extérieurs du ministère du Commerce (DRC-DCW-CACQE-CNR…), les ministères collaborant avec ce programme, chargés notamment, de l’Intérieur et des Collectivités locales, la Santé, Agriculture, l’Enseignement supérieur, l’Education, l’Industrie et les Mines, la Poste et les Technologies de l’information et de la communication ainsi que les institutions et organismes concernées tels que la gendarmerie nationale, les directions de la sûreté nationale, des douanes et de la protection civile, la CREG, l’IANOR, l’INSP, l’ARAV, les scouts musulmans algériens (SMA), les

associations de protection des consommateurs et l’association

professionnelle.

Sarah A. Benali Cherif