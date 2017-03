Taux d’inflation moyen annuel : 7% à février 2017

L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel s’est située à 7% jusqu'à fin février 2017, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à février 2017 est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 mois allant de mars 2016 à février 2017, par rapport à la période allant de mars 2015 à février 2016.

Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire l’évolution de l’indice du mois de février 2017 par rapport à celui du mois de janvier 2017, elle a été de -0,6%, soit une baisse un peu plus importante que celle observée le même mois de l’année écoulée (-0,2% en février 2016, par rapport à janvier 2016). Les prix des biens alimentaires ont affiché une baisse de 1,5%, en février dernier, par rapport à un mois plus tôt, induite aussi bien par l’évolution des produits agricoles frais que par celle des produits alimentaires industriels, relève l'ONS.

Les prix des produits agricoles frais se sont caractérisés par une diminution de 1,2% : en dehors de la pomme de terre et des poissons qui ont affiché des hausses, respectivement de 6,2% et de 1,5%, le reste a accusé des décroissances, notamment la viande de poulet dont la baisse a avoisiné les 11% en février 2017, par rapport à janvier 201,7 et les 12% par rapport à février 2016. Les prix des produits alimentaires ont également enregistré une variation négative de 1,9%, due à la baisse des prix de certains produits, particulièrement ceux de la semoule (-17,3%). Pour les autres groupes de biens et services, les prix de l’habillement ont connu une baisse de 0,9% en février 2017, par rapport au mois précédent. Alors que les transports et communication se sont caractérisés par une stagnation, le reste des groupes ont inscrit des hausses plus ou moins importantes : les logements et charges à +0,7%, les meubles et articles d’ameublement à près de +0,2%, santé hygiène corporelle à +1,8% et l’éducation-culture-loisirs à +0,1%.