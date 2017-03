Salon Algérie 2017 du 28 au 29 Avril à Marseille : Promouvoir le « made in bladi »

Cet évènement, qu’organise la société de communication MERIDIONAL, offre aux opérateurs économiques algériens, l’opportunité de faire la promotion et d’améliorer l’image de marque de leurs produits en France et à l’étranger.

Prévue les 28 et 29 et 30 avril, au Parc Chanot, Palais de la Méditerranée (Hall2), à Marseille (France), cette 2e édition du «Salon Richesse et Découverte de l’Algérie» ou le «Salon Algérie-2017», sera ouverte au grand public et aux professionnels, en accès libre, ce qui permettra un contact élargi avec les visiteurs. Marseille, qui compte une communauté algérienne estimée à 500.000 personnes, aura ainsi l’occasion de découvrir le «Made in Bladi», lors de ce Salon dédié exclusivement aux produits algériens tous secteurs d’activités confondus : immobilier, banques, tourisme, artisanat, économie, entrepreneuriat, gastronomie… Aussi, cet espace commercial constituera une occasion pour exposer et faire valoir le savoir-faire acquis par les entreprises algériennes.

Étalé sur une superficie de 5.000 m², le Salon, qui regroupe 120 exposants et prévoit 25.000 visiteurs, «offre la possibilité de déceler des opportunités d’affaires et de partenariat avec des clients potentiels, développer et dynamiser un réseau d’affaires entre les deux rives de la Méditerranée et cibler plus de consommateurs». Sur un autre plan, ce Salon constituera une opportunité «pour mettre en valeur les richesses touristique, artisanale et culturelle de l’Algérie».

Des atouts dont l’impact économique n’est plus à démontrer, et qui gagneraient à être mis en avant et valorisés. Grâce au concours des organisations patronales des deux pays, plus de 500 professionnels, chefs d’entreprises et investisseurs seront présents pour prendre part aux conférences et aux rencontres d’affaires B to B prévues en marge de cet événement. Il convient de noter que Le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE), qui accompagne les opérateurs économiques dans leur parcours à l’exportation, remboursera les frais de participation à hauteur de 50%. Pour rappel, la précédente édition, qui a lieu en 2015, a vu la participation de 70 exposants et l’affluence de 18.000 visiteurs sur une superficie de 3.000 m².

D. Akila