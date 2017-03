Nouvelles sanctions américaines contre la Russie : « À l’encontre de l’engagement antiterroriste de Washington »

Les nouvelles sanctions imposées par les Etats-Unis contre plusieurs entreprises russes vont à l'encontre des promesses de Washington de donner la priorité à la lutte contre le terrorisme, a déclaré dimanche le ministère russe des Affaires étrangères. Un représentant du département d'Etat américain a annoncé samedi que des sanctions seraient appliquées contre huit compagnies russes pour avoir enfreint la Loi sur la non-prolifération en Iran, en République populaire démocratique de Corée et en Syrie (INKSNA). L'INKSNA autorise, notamment les Etats-Unis à imposer des sanctions contre des individus, des organismes privés ou des gouvernements impliqués dans des activités de prolifération nucléaire. La décision des Etats-Unis de punir certaines compagnies russes, dont certaines sont liées à la construction aéronautique ou à la formation de pilotes spécialisés, est "étonnante et décevante", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Les Etats-Unis n'ont même pas donné de raison précise de leur décision, se contentant de renvoyer à leur propre législation, qui interdit à tout individu ou organisme de coopérer avec l'Iran et la Syrie, a-t-elle ajouté.