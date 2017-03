Grand angle : Une œuvre de longue haleine

Le chantage au boycott de la Conférence d’entente (CEN) nationale exercé par deux principaux acteurs maliens, signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et certains partis d’opposition en vue d’amener le gouvernement de Bamako à modifier son calendrier initialement arrêté, aura été vain. La Conférence s’est ouverte ce 27 mars 2017, et durera jusqu’au 2 avril comme prévu. Elle ne s’étalera pas sur « plusieurs semaines » comme demandé. Les tractations impliquant autorités maliennes et médiateurs menés depuis l’annonce le 24 mars pour tenter de convaincre les boycotteurs de revenir sur leur refus de participer ont permis toutefois de rallier certains groupes. Cependant, il n’y a rien de surprenant au fait que des groupes armés réunis sous la bannière de la CMA ou de la Plateforme et des partis de l’opposition aient décidé de ne pas prendre part à la CEN. La raison est que cette conférence prévue par l'accord de paix d'Alger de mai-juin 2015 au Mali, est présentée comme un jalon essentiel pour la réconciliation dans ce pays. Or et cela a été rappelé le 15 février à Bruxelles par le chef de la diplomatie algérienne, l'accord de paix et de réconciliation au Mali faisait face à de « blocages très importants » qui à ce moment là, l’on pensé qu’ils avaient été surmontés grâce aux efforts de l'Algérie. Mais il faut croire que les parties qui ne veulent pas voir le Mali s’engager irréversiblement sur la voie de la réconciliation et de la paix n’auront de cesse de pousser les acteurs à ne pas respecter leurs engagements pris en 2015 en procédant à la signature de l’Accord d’Alger. Il est en effet difficile de croire, que la non-satisfaction d’une revendication comme celle avancée par la CMA, qui souhaite que la conférence dure "plusieurs semaines pour traiter tous les problèmes", et ne prenne pas fin le 2 avril, puisse servir de prétexte pour boycotter une Conférence de l’importance de celle ouverte hier. D’autant qu’en annonçant la programmation de la conférence dans son discours à l'occasion du Nouvel an, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avait expliqué que la rencontre ouverte à tous les Maliens "sans exclusive, « doit permettre un débat approfondi entre les composantes de la nation malienne sur les causes profondes du conflit » dans le nord du Mali et devra, notamment adopter "une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation ». C’est dire qu’il est permis de croire que l’objectif visé par les boycotteurs est tout autre. Pourtant, il faut se convaincre que le Mali et les Maliens n’ont d’autre voie que celle tracée par l’Accord d’Alger.

Nadia K.