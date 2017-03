Arrestations de manifestants en Russie, Washington : « Un affront à la démocratie »

Les Etats-Unis ont qualifié dimanche d' "affront" à la démocratie l'interpellation de centaines de personnes au cours de manifestations anti-corruption à travers la Russie. A Moscou, plus de 7.000 personnes, selon la police, ont défilé dans la capitale, une mobilisation rare pour une manifestation non autorisée. "Les Etats-Unis condamnent fermement la détention de centaines de manifestants pacifiques à travers la Russie", a déclaré le porte-parole du département d'Etat Mark Toner dans un communiqué. "Interpeller des manifestants pacifiques, des observateurs des droits de l'Homme et des journalistes est un affront aux valeurs démocratiques fondamentales", a-t-il dit. Parmi les personnes appréhendées figure l'opposant russe Alexeï Navalny, qui est à l'origine de cette mobilisation.