Maroc : Des manifestants s’en prennent à une résidence de la police

Des manifestants ont attaqué dimanche soir une résidence de la police dans la région d'Al-Hoceima, dans le nord du Maroc, faisant des dégâts matériels, a rapporté hier l'agence de presse officielle en citant les autorités locales. "Un groupe d'individus, de retour, dimanche soir, d'une manifestation à la commune d'Ait Youssef Ou Ali, a attaqué à coups de pierres une résidence réservée aux éléments de la sûreté nationale à Imzouren et mis le feu à ses abords", a rapporté l'agence de presse MAP. "Quatre voitures et un bus des forces publiques ainsi qu'une voiture privée ont été brûlés", avec également des dégâts matériels dans la résidence, précise la MAP, qui cite les autorités locales. Les forces de sécurité sont intervenues pour rétablir l'ordre et une enquête a été ouverte, ajoute la même source. Située dans la région du Rif (nord), réputée frondeuse, la ville d'Al-Hoceima avait connu en 2016 une vague de manifestations populaires après la mort d'un vendeur de poisson, Mouhcine Fikri, broyé dans une benne à ordures le 28 octobre.