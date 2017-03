Rallye de régulation autos et motos : Coup d'envoi de la 2éme étape

La 2éme étape de la 4e édition du rallye de régulation autos et motos, sur une distance de 220 km, organisée dans le somptueux cadre désertique du Sud-Est algérien, a déjà pris son envol depuis Biskra vers El-Oued, a-t-on constaté. Cette 2ème et dernière étape du Rallye de régulation a réuni quelques 49 motos et 33 bolides, a indiqué à l’APS, le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) soulignant que ces aficionados de sport-auto sont venus des quatre coins du pays, Médéa, Bouira, Saida, Sidi Bel Abbès, et Alger notamment. À la suite de cette épreuve, les pilotes vont sillonner, dimanche, un parcours composé d'une étape extra, à travers les pistes ensablées des dunes de la wilaya d’El-Oued, a-t-on relevé. La première étape de ce rallye de régulation, démarrée depuis Alger, a été marquée par des conditions météo extrêmes et éprouvantes, notamment au niveau des wilayas d’Alger, Bouira et Biskra, avec des rafales de vents et des tempêtes de sables, a commenté le pilote du club mécanique de Bouzareah (Alger), Youcef Baddi. Organisé par la FASM, le coup d’envoi de ce rallye a été donné par les autorités locales depuis le siège de la commune de Biskra dans une ambiance des plus festives et en présence d’un public nombreux des passionnés et professionnels des sports mécaniques.