Formule 1 : Vettel (Ferrari) remporte le premier Grand Prix de la saison

Le pilote allemand de Formule 1, Sebastian Vettel (Ferrari), a remporté dimanche sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne (Australie), le premier Grand Prix de la saison 2017, devant le favori britannique ,Lewis Hamilton (Mercedes), parti pourtant en pole position. Le quadruple champion du monde n'avait plus gagné depuis le Grand Prix de Singapour en 2015, soit la plus longue disette de sa carrière depuis sa première victoire en 2008. Après avoir réussi à conserver l'avantage de sa pole position, Hamilton a fait les frais de sa stratégie de course. Rentrant au garage avant l'Allemand, qui le suivait au 17e tour, il est sorti dans le peloton pour se retrouver coincé derrière le Néerlandais de Red Bull, Max Verstappen, laissant ainsi Vettel prendre son envol en tête. L'autre Mercedes du Finlandais, Valtteri Bottas, complète le podium devant la Ferrari de son compatriote, Kimi Raikkönen, et la Red Bull de Verstappen.