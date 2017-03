Mondial-2018, Qualifications : L'Angleterre s'offre la Lituanie

L'Angleterre s'offre la Lituanie

L'Angleterre a fait le travail sans briller contre la Lituanie (2-0) , dimanche dans le groupe F des qualifications du Mondial-2018, dont elle conserve confortablement la tête. Avec 13 points et un unique nul pour quatre victoires, les Trois Lions comptent en effet cinq longueurs d'avance sur la Slovénie, qui se déplace en Ecosse en soirée, tandis que la Lituanie, avec ses cinq points et sa 4e place, a encore moins d'espoir qu'au coup d'envoi. En y croyant un peu plus, les visiteurs auraient pourtant peut-être pu faire douter plus longtemps la sélection de Gareth Southgate, pas tout à fait sereine, quatre jours après les évènements dramatiques survenus dans la capitale et sa défaite courageuse en Allemagne (1-0). "On aurait aimé faire un peu mieux mais une seule équipe voulait l'emporter et c'est toujours difficile contre un adversaire regroupé, s'est justifié Southgate. Je suis néanmoins ravi pour les deux buteurs. C'est une super histoire pour Defoe et j'ai eu le sentiment que Vardy a apporté quelque chose".

Effectivement, après une minute de silence et l'hommage du stade aux victimes, l'Angleterre, qui n'a toujours pas encaissé de but en trois confrontations face aux hommes d'Edgaras Jankauskas, a fait ce qu'il fallait pour repartir de l'avant après deux matches amicaux sans victoire tout en entretenant sa bonne forme dans les éliminatoires. Et elle peut remercier le "vieux" Defoe, qui à 34 ans lui a évité de se poser trop longtemps des questions alors que la constance et le niveau réel de l'équipe restent une énigme. L'attaquant de Sunderland, qui n'avait plus joué en sélection depuis novembre 2013 et n'avait plus marqué pour l'Angleterre depuis quatre ans, a profité d'un bon service de Sterling pour, en renard, ouvrir le score (22’) et inscrire au passage son 20e but en 56 sélections. "C'est dur de mettre des mots sur ce que c'est d'être de retour, s'est félicité ensuite le «héros». Rejouer avec les gars a été quelque chose de bien. Comme je l'ai toujours fait, je vais garder la tête basse, et voir maintenant ce qui va se passer." Ensuite, il a fallu attendre l'entrée de Vardy (60’), son remplaçant, pour voir une Angleterre globalement dominatrice faire le break grâce à l'attaquant de Leicester (66), auteur de son 6e but international en 16 sélections. La Lituanie était pourtant privée de trois cadres défensifs...Entre les deux buts anglais, Valskis (45’), aurait même pu faire douter le capitaine Hart, régulièrement taxé de fébrilité et dont la bévue a finalement été suppléée sur sa ligne par Stones. Sans Cahill, suspendu, ni Smalling, forfait, le leader du groupe F, même en repassant à quatre derrière, après l'essai infructueux à trois à Dortmund, reste néanmoins la dernière nation européenne à ne pas avoir encaissé de but dans la campagne de Russie.



La France garde la tête

L'équipe de France, sans être vraiment libérée, a assuré l'essentiel samedi en s'imposant au Luxembourg (3-1) avec un doublé de Giroud, et poursuit ainsi son cavalier seul en tête du groupe A des qualifications au Mondial-2018. Les Bleus, rejoints temporairement au classement en fin d'après-midi par la Suède (4-0 contre le Bélarus), ont repris ensuite leurs distances avec désormais 13 points devant les Suédois (10) et la Bulgarie (9), qui a battu les Pays-Bas (7). Grâce à un doublé de Giroud et un penalty de Griezmann, la route pour la Russie se précise un peu plus, même si après le match amical de prestige contre l'Espagne mardi au Stade de France il y aura un sommet à bien négocier, le 9 juin en Suède.

Les Bleus qui s'attendaient à un adversaire regroupé sont parvenus à trouver la faille sur un centre en retrait de Sidibé, exploité une première fois par l'avant-centre d'Arsenal (28’).

Avant de sortir (62’) sur la civière en se tenant les côtes, le latéral de Monaco s'est de nouveau illustré en offrant à Griezmann le penalty permettant de reprendre l'avantage (37’), trois minutes après l'égalisation temporaire de Joachim (34’), pour le premier but luxembourgeois contre la France

depuis 1978. Longtemps barré par Benzema, mis en examen dans l'affaire de la sex-tape et qui a demandé des "explications" à Deschamps sur sa non-sélection depuis octobre 2015, Giroud s'est ensuite rappelé au bon souvenir de son rival en inscrivant son 23e but en 60 sélections, ce qui lui permet d'intégrer le Top 10 des buteurs français.

Avant de pouvoir souffler de soulagement, les Bleus ont cafouillé, parfois dans leur surface. Mais même si la pépite Mbappé a fini par faire ses grands débuts internationaux (78’), c'est finalement encore les cadres (Matuidi, Payet) qui ont permis aux Bleus de garder le cap.

Le Portugal grâce à un doublé de Ronaldo

Le Portugal, emmené par un Cristiano Ronaldo bien secondé par le jeune André Silva, a enchaîné une quatrième victoire de rang en qualifications pour le Mondial-2018 en s'imposant sans trembler face à la Hongrie (3-0), à Lisbonne. Avec une ouverture du score signée André Silva et un doublé de Ronaldo, les champions d'Europe se sont offerts un succès crucial pour conforter leur 2e place de ce groupe B avec 12 points, et reléguer leur adversaire du jour à cinq longueurs. Surtout, les hommes de Fernando Santos continuent de mener la chasse à la Suisse, restée sur un sans-faute en battant la Lettonie (1-0) plus tôt dans la soirée afin de conserver la tête de la poule avec 15 points.

Battu en Suisse (2-0) en ouverture de sa campagne qualificative, le Portugal a ensuite bénéficié du retour de blessure de son capitaine,, Cristiano Ronaldo pour se relancer avec des scores fleuves face à Andorre (6-0), les Iles Féroé (6-0) et la Lettonie (4-1). Samedi au Estadio da Luz, le duo d'attaquants formé par "CR7" et André Silva a de nouveau fait des étincelles. A eux deux, ils ont offert 14 des 19 buts de la Selecçao depuis le début de cette campagne qualificative.

Face à la Hongrie de Dzsudzsak et Gera, c'est Silva qui a ouvert le score en concluant une action d'école : Ronaldo a décalé sur la gauche Guerreiro qui, d'un centre au cordeau, a offert un caviar à l'avant-centre de 21 ans du FC Porto (32).

Puis, d'une talonnade délicieuse, Silva permettait à la superstar du Real Madrid de placer le cuir dans le soupirail de Gulacsi d'une frappe du gauche aussi précise que puissante (36’).

Assumant d'emblée son rôle de leader, le N.7 portugais avait déjà créé le danger à plusieurs reprises, mais manquait le cadre sur une frappe longue distance (7’), un coup franc (13’) et une tête croisée (20’).

En seconde période, Ronaldo a doublé la mise sur un coup franc (65’) provoqué par Quaresma qui, en l'absence de Nani, blessé, a finalement été titularisé au détriment de Bernardo Silva, pourtant en très grande forme avec Monaco.



Côté hongrois, Szalai (29) et Pinter (89) ont manqué le cadre sur les occasions de leuréquipe

Bref, le film du match n'a ressemblé en rien au scénario haletant de la dernière confrontation entre ces deux sélections, quand le Portugal avait failli être éliminé par les Magyars en poules de l'Euro-2016 avant d'arracher le nul (3-3) grâce à un doublé et une passe décisive de Cristiano Ronaldo.