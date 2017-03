Handball/ tournoi mémorial (tournoi vétéran) : Le CS Oran haut la main

L'équipe du CS Oran a remporté le tournoi de handball vétérans messieurs dédié à la mémoire de l’ancien président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Dahmane Mamoul Rahmouni, en battant en finale le club tunisien de l’US Gremda aux tirs au but. La rencontre finale, disputée samedi soir, s'est achevée sur un score de parité (23-23), devant un public venu nombreux à la salle omnisports "Akid Lotfi" d’Oran. En match de classement, la sélection de Sidi Bel Abbes s'est imposée face à l’équipe de la Sûreté nationale. Cette manifestation sportive de deux jours a été organisée par la direction de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le club du CS Oran, à la mémoire du regretté, Dahmane Mamoul Rahmouni, décédé au mois de décembre 2015 suite à une longue maladie, avec la participation de quatre formations, à savoir l'US Gremda (Tunisie), l’équipe de la Sûreté nationale, une sélection de Sidi Bel Abbes et le CS Oran. En marge de cette compétition sportive, les participants ont profité pour faire une visite guidée des sites et monuments historiques de la wilaya d'Oran. Ce tournoi a été clôturé par une cérémonie de remise de coupes et des cadeaux aux lauréats ainsi qu'aux meilleurs joueurs et buteurs du tournoi, en présence des autorités locales, des représentants de la direction de la Jeunesse et des Sports et d’anciens handballeurs et handballeuses.