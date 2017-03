NAHD (préparation) : Les Sang et Or battus par le Club Africain (0-1)

La formation algérienne du NA Hussein-Dey a été battue par le club africain (Tunisie) sur le score de (1 à 0), dimanche au stade olympique d'El-Menzah, en match amical de préparation pour les deux équipes. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Aymen Ibrahim à la 87'.

Le NA Hussein-Dey effectue un stage à Tunis du 23 au 30 mars en cours sur demande de l'entraîneur, Alain Michel, qui voudrait profiter de l'arrêt du championnat de Ligue-1 algérienne pour préparer le match face à l'USM Bel Abbès en quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Battu une seule fois lors des dix derniers matchs, le NAHD poursuit sa remontée dans le classement du championnat de Ligue 1, en s'offrant samedi le MC Oran (1-0) à l'occasion de la 23e journée. Cette victoire a permis aux protégés de Michel de se hisser à la 3e place en compagnie de l'USM Alger et du MC Alger avec 35 points chacun et un match en retard à disputer à Tizi-Ouzou devant la JS Kabylie.