MC Alger : la guigne poursuit toujours le Doyen

Le MC Alger a enchaîné samedi un 6e match sans victoire au stade du 5-Juillet lors de la réception de la JS Kabylie (1-1), dans le cadre de la mise à jour de la 16e journée du Championnat de Ligue- 1 Mobilis de football, échouant à chasser la guigne qui le poursuit depuis le 13 novembre dernier. Les coéquipiers du capitaine, Abderrahmane Hachoud, continuent ainsi de gaspiller des points précieux dans le temple olympique jadis réputé pour être appréhendé par les adversaires. Le MCA, cuvée 2016-2017, n'arrive pas à provoquer le déclic dans un stade pourtant gorgé d'histoire pour le Mouloudia. Les statistiques sont loin d'être à l'avantage des joueurs de l'entraîneur, Kamel Mouassa. La dernière victoire du "Doyen" au 5-juillet remonte au 13 novembre 2016 face au CS Constantine (2-1). Depuis, les "Vert et Rouge" ont enchaîné des contre-performances, ce qui leur a coûté leur fauteuil de leader, perdu au profit de l'ES Sétif. Le stade 5-Juillet est devenu au fil du temps un véritable complexe pour le club algérois, estiment les observateurs, non sans souligner la nécessité de renverser la vapeur rapidement puisque l'équipe joue cette saison sur trois fronts : Championnat, Coupe d'Algérie et Coupe de la Confédération africaine. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, et devant l'incapacité de renouer avec la victoire dans l'enceinte olympique en championnat, le MCA a remporté deux succès en compétition africaine : lors du tour préliminaire face aux Ghanéens de Bechem United (4-1) et en 16es de finale aller devant les Congolais du FC Renaissance (2-0). De quoi laisser les supporters du Mouloudia tout retournés. Pour ces derniers, le MCA doit se réveiller dès samedi prochain lors du match face à la JSK dans le cadre des quarts de finale de la coupe d'Algérie. Un autre faux-pas au stade 5-Juillet serait fatal pour le club de la capitale, lui qui a vu ses derniers espoirs de remporter le titre s'évaporer après le retour en force de l'Entente.