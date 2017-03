CSC : Amrani redoute la démobilisation

La fin de saison s’annonce difficile pour le CSC. À mesure que les journées s’enchaînent, Abdelkader Amrani éprouve toutes les peines du monde à mettre en place une équipe capable de lutter pour son maintien en Ligue 1. La faute incombe aux problèmes extrasportifs récurrents qui ont fini par plomber la saison des Sanafir.

Amrani a essayé de se débrouiller tant bien que mal avec les moyens du bord, dans le seul et unique but de sauver le CSC de la relégation, mais à mesure ou la fin de saison s’approche, il semble que cet objectif devient de plus en plus difficile à atteindre.

Premier non-relégable avec seulement 25 points seulement, le CSC est plus que jamais menacé. Les problèmes financiers entre autres ont sérieusement entaché le moral des troupes, d’où la difficulté que rencontre actuellement l’entraîneur à maintenir tout le monde motivé.

Pour preuve, le défenseur Benayada a décidé d’entamer une grève de protestation car il n’a pas été régularisé. Selon une source proche du dossier, l’ancien défenseur de l’USMA s’était entendu avec le CSC pour racheter lui-même sa lettre de libération avec la promesse d’être remboursé plus tard. Sauf que, depuis, l’ancien joueur du MCO n’a jamais été payé, et las d’attendre il a décidé de ne plus s’entraîner jusqu’à ce qu’il soit rémunéré.

Ces problèmes financiers se sont propagés au reste du groupe, ce qui a créé un climat de démobilisation généralisée qu’Abdelkader Amrani tente, coûte que coûte d’améliorer dans l’espoir de finir la saison sans trop de casse. En tous les cas, la fin de saison s’annonce plein d’incertitudes pour un club qui avait l’ambition de jouer sur tous les fronts cette saison, mais que les luttes intestines entre deux clans de dirigeants conjuguées aux problèmes financiers récurrents ont fini par plomber.

Amar B.