Fête de l’eau à Toudja : Une source de joie

La commune de Toudja a célébré hier la huitième édition de la fête de l’eau sous le thème « valorisation des plages de la commune de Toudja». Cette manifestation qui se tient chaque année en ce mois de mars et qui coïncide avec la journée mondiale de l’Eau, le 22 mars, s’est déroulée au niveau du musée de l’eau en présence du wali, du président de l’APW accompagnés des autorités locales et de plusieurs personnes venues de différentes régions du pays. Organisée par la commune de Toudja, la direction de l’agriculture, l’association GEHIMAB, le mouvement associatif et le musée de l’eau «Tameghera Waman» (Fête de l’eau) a débuté par l’organisation d’un défilé de carnaval avec la parade berbère de l’association d’Ouzellaguène et les échassiers, précédés par la fanfare de la maison de jeunes. Le wali, Mohamed Hattab, entouré des autorités de la wilaya a visité la source de Toudja, le musée de l’eau et la foire agricole où des stands de produits frais du terroir et de l’artisanat étaient exposés.

Les invités ont été conviés vers la descente d’Ighzer Tisyar ( chemin des moulins) et la visite des jardins de Toudja. Le programme comporte également un concours de plats traditionnels avec le couscous addaryes (plat avec la plante Addaryes marquant le printemps), des gâteaux et de la galette. Des objets traditionnels ont été également proposés au public. Un film « Le dernier moulin de l’Akfadou » du réalisateur Karbache Mouloud a été projeté ainsi qu’un poème sur « Toudja » du poète de la Révolution, Moufdi Zakaria, a été lu à l’assistance par une jeune fille vêtue d’une tenue traditionnelle.

Le Wali qui a rencontré les organisateurs de cette fête annuelle à insisté sur la préservation du site emblématique qui renferme des atoûts inestimables, plusieurs fois millénaires et surtout pour mettre en valeur l’eau de Toudja à travers sa principale source qui alimente la ville de Bejaia (jadis

appelée «Bougie»), de 1897 à ce jour. Le musée de l’eau de Toudja est le premier du genre en Algérie. Il est constitué d’un ensemble d’espaces a caractère historique, culturel, scientifique, pédagogique et touristique avec la source d’El Ainseur, les cascades, la petite source ludique de Tajmaat, Akham Ouaman ( maison de l’eau), le moulin à eau reconstitué, les retenues d’eau, les vestiges de l’aqueduc romain (pont Tihnaine, tunnels de lahbel et d’Ifrane). L’histoire témoigne encore de l’origine et de l’abondance d’eau dans cette région qui alimente les populations de Toudja. Lorsque les eaux de Toudja ont été canalisées en un seul courant, l’idée d’utiliser l’énergie pour faire tourner des moulins a été exploitée. La date d’installation des moulins est donc très ancienne.

Le premier fut construit près du village d’Ihaddadène, le deuxième cinquante mètres plus bas et ainsi de suite jusqu’à Ighzer n’Sahel. Avant la guerre de Libération nationale, Toudja, patrie de l’eau par excellence, disposait, selon des témoignages, de plus d’une dizaine de moulins dont les plus connus sont Tassierth El Caid, (moulin du caïd) Tassierth Ouchanen ( moulin des loups), Tassierth Nessaid Ourezki, Tassierth Ouvahvah, Tassierth Naith Sahlia. La propriété et la gestion de ces moulins étaient celles commune à tous les riverains. La gestion était assurée au prorata du pourcentage de la propriété. Il n’y a jamais eu de contestation, ni quant à la propriété, ni la gestion des moulins.

M. Laouer