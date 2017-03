Portes ouvertes sur le diabète : Prévenir la maladie et ses complications

L’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger a organisé, samedi dernier au jardin d’Essai d’El-Hamma, une journée portes ouvertes sur le diabète et toutes ses complications, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des diabétiques.

La directrice de la Communication du groupe Saidal, Amel Chabouni a déclaré que «cette journée est organisée sous le slogan :«Nous sommes tous concernés par le diabète». Mme Chabouni a expliqué qu’«il s’agit d’un village avec 4 ateliers, chacun ayant une tâche bien précise. Le premier concerne le régime alimentaire sain et équilibré, le deuxième traite de l’hypertension artérielle, le troisième l’activité physique et le diabète et le quatrième concerne le dépistage et la sensibilisation.»

De son coté, le président de l’association, Fayçal Ouhada, a déclaré que «plus de 350 personnes ont effectué le dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle, dont 120 ont effectué également celui de l’hémoglobine glyquée car le taux de leur diabète était égal à 1g.»

M. Ouhada a indiqué qu’«il est très important de viser un grand nombre de personnes dans un moment pareil qui coïncide avec les vacances de printemps, afin de procéder au dépistage de ces pathologies, donner des conseils sur les complications, et les encourager à pratiquer une activité physique.» Les spécialistes présents ont expliqué aux visiteurs comment prévenir les deux maladies et éviter les complications. En Algérie, 56,2% des diabétiques développent une neuropathie, 47,1% une rétinopathie, 41% des maladies cardiovasculaires et 31,4 % une néphropathie. Les spécialistes estiment que «la prise en charge d’un diabétique, et particulièrement lorsqu’il est âgé, est pluridisciplinaire, et nécessite une éducation et une attention particulières».

30% des diabétiques ne bénéficient malheureusement d’aucune couverture sociale en Algérie, dont 25% sont des enfants, alors qu’il y a quelques années, ce taux frôlait les 40%.

Wassila Benhamed