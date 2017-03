Dans la lucarne : Les retardataires réduisent l'écart ?

Il est certain que notre championnat national au niveau de son élite est arrivé au dernier virage, puisqu'il ne reste que six journées avant le terme final. Toutefois ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est le fait qu'il y a énormément de matches en retard. La Ligue de Football Professionnel n'arrive pas à trouver les solutions pour apurer la situation assez rapidement. Le fait de lacher du lest en refusant de faire avancer les matches des équipes engagées dans les compétitions africaines avait eu pour effet de fausser les calculs de cette structure qui gère les compétitions nationales par délégation de la FAF. Aujourd'hui, Mahfoud Kerbadj, en réponse à ceux qui le critiquent concernant la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue1, avait affirmé avec un certain agacement "que ceux qui ont une idée sur la question, ils sont les bienvenus pour s'en acquitter". Cela prouve un peu les difficultés qui attendent cette structure, surtout que nous sommes à six journées de la boucle finale de cette Ligue1 et que le mois du Ramadhan approche. C'est-à-dire que tout le monde est en train de sortir les "griffes" pour ne pas "tomber" en Ligue 2 ou bien pour se frayer un chemin parmi ceux qui jouent les premiers rôles. Il

y a lieu de mettre en exergue le fait qu'on est encore loin de la décantation. On a certes quelques aperçus, mais mathématiquement, comme l'on dit, rien n'est encore fixé ou clair d'une façon définitive. Ceci dit, les observateurs sont en train, par ailleurs, de remarquer qu'il y a un entassement qui est en train de se constituer entre les équipes de tête, hormis peut-être l'ESS, et les équipes qui étaient à la traîne lors de la phase aller reviennent à une allure vertigineuse au point que le champion d'hiver le MCA est pratiquement à portée de main. Dans cette phase retour, il n'a pris jusqu'ici, et avec trois matches en retard, que six points. C'est vraiment maigre pour ne pas dire que c'est l'équipe la plus faible de cette phase retour, puisqu'elle n'a remporté qu'une seule rencontre contre le CAB chez lui à Sefouhi. Il faut dire que la palme revient haut la main aux sétifiens qui sont revenus en trombe en remportant plusieurs victoires d'affilée. Face au coup de pompe des équipes de tête comme l'USMBA, le NAHD, le CRB, la JSS, l'OMédéa, l'USMH sont pratiquement dans un "mouchoir de poche" par rapport à quelques équipes qui traînaient encore la patte à l'instar du MOB, de la JSK et du CAB (ce club compte deux matche en retard). L'amoncellement des matches en retard, mais aussi les matches de la coupe de la CAF ont quelque peu contribué à émousser les forces physiques des équipes participantes aux compétitions africaines. Par conséquent, il ressort à partir des matches restants jusqu'ici avant le baisser de rideau que beaucoup de changements sont attendus, eu égard à la grande motivation qui anime les équipes mal-classées. Aussi bien pour le haut que le bas du classement général, il faudra encore trimer avant une quelconque décantation. D’ailleurs le CSC menace de se retirer du championnat si on ne fait pas jouer tous les matches en retard avent la reprise des matches restants afin de ne pas ouvrir la voie à la surenchère et l’arrangement des matches. Car si l’on continue le championnat comme si de rien n’était, tout sera alors plus clair et l’on subodore d’ores et déjà, ce qui va arriver. Wait and see ! Le suspense ne sera que plus grand et la fin du championnat encore plus longue.

Hamid Gharbi