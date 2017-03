Championnat amateur de football (Gr. Centre) : Quatre prétendants pour un seul ticket

La fin de saison du championnat amateur de football, groupe Centre, s'annonce palpitante puisque pas moins de quatre formations se disputent un seul billet menant à la Ligue 2, au terme de la 24e journée jouée samedi. Le RC Kouba, l'US Béni Douala et l'US Oued-Amizour occupent conjointement la tête du classement avec 43 points chacun, ce qui augure d'un finish à couper le souffle entre les trois prétendants pour l'accession. Le WR M'sila (4e, 40 points) a perdu du terrain après sa défaite samedi sur le terrain du RCK (1-0), mais rien n'est encore joué pour lui à six journées de l'épilogue. Le RC Kouba, sauvé in extremis la saison dernière de la relégation en inter-régions, aspire sous la houlette de l'entraîneur Youcef Bouzidi à retrouver la Ligue 2 qu'elle avait quittée en 2012. Seulement, la lutte s'annonce intense en présence de deux formations de la Kabylie qui ne comptent pas lâcher prise, d'autant qu'une éventuelle accession de l'une ou de l'autre équipe sera une première historique. La suite de la compétition sera marquée par des confrontations directes entre les quatre premiers au classement, à l'issue desquelles le seul accessit sera octroyé : US Béni Douala - WR M'sila (26e journée), US Oued-Amizour - RC Kouba (28e journée) et US Oued-Amizour - WR M'sila (30e journée). Dans les deux autres groupes de la division amateur, le WA Tlemcen (Ouest) avec 14 points d'avance sur son poursuivant direct l'OM Arzew a pratiquement assuré son accession alors qu'à l'Est, la lutte sera acharnée entre l'AS Aïn M'lila (1re, 52 pts) et l'USM Annaba (2e, 49 pts).